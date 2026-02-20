Alles zu oe24VIP
DIESE Überraschung erwartet Olympia-Helden bei Medaillenparty in Innsbruck

Mailand/Cortina 2026

20.02.26, 12:34 | Aktualisiert: 20.02.26, 14:40
Teilen

Am Tag nach der Schlussfeier in Verona bekommen unsere Olympia-Helden vor dem Landestheater in Innsbruck eine Riesenbühne: Beim ÖOC-Empfang am Montag ab 16.30 Uhr (ORF1 live) werden alle Medaillengewinner geehrt. Dazu gibt's Golddukaten-Sets und eine Riesen-Überraschung als Draufgabe.

Österreichs Lotterien lassen sich die rot-weiß-rote Medaillenausbeute einiges kosten: Für jede Goldmedaille gibt's traditionell ein Philharmoniker-Goldukatenset im Wert von 20.000 Euro. Silber ist dem ÖOC-Partner 17.000 und Bronze 14.000 Euro wert. Doch heuer haben sich die Lotterien eine besondere Draufgabe einfallen lassen: Alle Medaillengewinner bekommen noch Tickets für das Formel-1-Wochenende Ende Juni in Spielberg.

Lamparter bekommt Golddukaten im Wert von 48.000 Euro

Mit bisher 18 Medaillen stellte das Olympic Team Austria die Medaillenausbeute von Peking 2022 ein. Wobei drei Medaillen allein auf das Konto von Kombi-Star Johannes Lamparter gehen. Mit 2x Silber (Normal- und Großschanze) und Bronze im Team-Sprint wird "Lampi" Innsbruck mit Golddukaten im Wert von insgesamt 48.000 Euro verlassen.

Bei der offiziellen Medaillenfeier rückt die Tiroler Landeshauptstadt 50 Jahre nachdem Innsbruck selbst Schauplatz der Winterspiele war noch einmal für ein paar Stunden in den Fokus. Möglicherweise dient die Bühne als Anlass, eine mögliche österreichische Olympiabewerbung für 2046 zu thematisieren.

Neben allen Medaillengewinnern hat sich u. a. Sportminister Andreas Babler angesagt, zudem soll es VIP-Überraschungsgäste geben.

