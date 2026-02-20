Alles zu oe24VIP
2. Liga:
© X/FAC

2. Liga

Schnee-Chaos sorgt für Spielabsagen

20.02.26, 12:20
Teilen

Die heftigen Schneefälle im Osten des Landes haben für Absagen in der Auftaktrunde der Frühjahrssaison in der 2. Fußball-Liga gesorgt 

Die beiden Titelkandidaten Admira Wacker (gegen Young Violets Austria Wien) und FAC (gegen Schwarz-Weiß Bregenz) können ihre Freitag-Heimspiele nicht wie geplant über die Bühne bringen. Zudem kann auch die Heimpartie der zweiten Mannschaft von Rapid gegen Austria Salzburg nicht stattfinden. Das erklärte die Bundesliga am Freitag.

Neue Spieltermine werden "ehestmöglich" bekanntgegeben. Damit finden höchstens zwei Partien am Freitag statt. Die Vienna versucht alles, damit der Platz auf der Hohen Warte vom Schnee geräumt wird, um gegen Tabellenführer SKN St. Pölten (20.30 Uhr) antreten zu können. Fix stattfinden wird das Heimspiel von Austria Lustenau gegen Kapfenberg. "Aufgrund behördlicher Anweisungen sind die Parkplätze im Rheinvorland heute leider gesperrt. Bitte weicht auf Parkmöglichkeiten im Lustenauer Zentrum aus", verlautete der Club.

