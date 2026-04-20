Klinsmann-Sohn bricht sich bei Fußballspiel Genick

Schock für Fußball-Legende Jürgen Klinsmann: Sein Sohn Jonathan Klinsmann hat sich bei einem Zusammenprall in einem italienischen Zweitliga-Spiel einen Genickbruch zugezogen. Der Torhüter liegt im Krankenhaus.

Am Wochenende kam es beim Serie-B-Spiel zwischen Palermo und Cesena zu einer Schrecksekunde. Jonathan Klinsmann, der 29-jährige Sohn von Weltmeister Jürgen Klinsmann (61), musste nach einer heftigen Kollision mit einem Gegenspieler mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Untersuchungen im Spital bestätigten später die schwere Verletzung: Er hat einen Genickbruch erllitten (erster Halswirbel gebrochen). Außerdem wurde eine Platzwunde am Hinterkopf diagnostiziert.

Jonathan: "Wir sehen uns sehr bald wieder!"

Jonathan Klinsmann schreibt in einem Instagram-Post: "Leider ist meine Saison am Samstag vorzeitig zu Ende gegangen. Während des Spiels habe ich mir einen Bruch an der Wirbelsäule zugezogen, der mich für eine Weile außer Gefecht setzen wird." Er fügt hinzu: "Viel Glück an die Jungs für unseren Playoff-Endspurt – wir sehen uns sehr bald wieder!"

Lange Pause für Klinsmann

Sein Berater Marco De Marchi äußerte sich gegenüber Journalisten über den Gesundheitszustand des Keepers. "Der Weg zur Genesung wird ein langer sein", zitiert "Daily Star" De Marchi. Auch Cesena-Trainer Ashley Cole meldete sich nach dem Vorfall zu Wort. Er erklärte, dass der Torhüter zur Beobachtung im Krankenhaus bleibe, die Ärzte aber vorerst vorsichtige Entwarnung bezüglich seines allgemeinen Zustands gegeben hätten. Man warte nun die Ergebnisse der neurochirurgischen Untersuchungen ab.

WM-Träume wohl geplatzt

Der Vorfall ist besonders bitter, da der ehemalige Hertha-Berlin-Profi erst kürzlich von US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino in den Kader berufen wurde. Durch den erlittenen Genickbruch rückt sein Debüt für die USA und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in weite Ferne. In der aktuellen Saison wird der Stammkeeper seinem Verein Cesena in den verbleibenden drei Spielen definitiv fehlen.

Jonathan Klinsmann startete seine Profi-Karriere in Deutschland bei Hertha BSC, bevor es ihn über St. Gallen in der Schweiz und L.A. Galaxy (USA) nach Italien zog. Seit seinem Wechsel zu Cesena im Jahr 2024 absolvierte er 66 Spiele für den Klub. Sein Verein belegt derzeit den achten Tabellenplatz in der Serie B.