150 Millionen Euro: Real-Boss kündigt Mega-Transfer an

Die Präsidentenwahl bei Real Madrid spitzt sich weiter zu. Um seine Amtszeit zu verlängern, kündigt Florentino Perez nun sogar den teuersten Transfer der Klubgeschichte an.

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Der Kampf um die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid ist längst nicht mehr unter Kontrolle. Während Perez-Herausforderer Enrique Riquelme ankündigte, Erling Haaland in die spanische Hauptstadt zu holen, schlägt dieser nun mit einer 150-Mio.-Euro-Ankündigung zurück.

Der 79-Jährige verspricht den Fans für einen "absoluten Top-Star" bieten zu wollen. Bereits nächsten Dienstag soll dieses Angebot abgeschickt werden. Um welchen Spieler es sich genau handelt verriet Perez noch nicht.

Nächster Cristiano Ronaldo oder Kaka

Für Vorfreude bei den Fans dürfte der Präsident allerdings schon gesorgt haben. "Ich habe Zidane, Figo, Beckham, Cristiano Ronaldo und Kaka verpflichtet. Der Spieler, für den wir bieten, befindet sich in dieser Kategorie", kündigte Perez den Transfer an.

Mit dieser Aussage heizte er auch so einige Spekulationen an. Die gesamte Premier League, sowie Michael Olise und Harry Kane schloss der Fußballfunktionär jedoch bereits aus.

PSG als wahrscheinlichstes Ziel

Vitinha und Doue von PSG © Getty Images

Der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain dürfte damit wohl die heißeste Anlaufstelle sein. Mit Spielern wie Mittelfeldmotor Vitinha oder der Flügelzange aus Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia befinden sich Spieler im Kader, bei denen eine Ablösesumme in dieser Höhe durchaus vorstellbar ist.

Ob es am Ende wirklich ein Spieler des französischen Rekordmeisters wird oder doch jemand anderes, bleibt abzuwarten. Ein Zeichen im Kampf um das Präsidentschaftsamt dürfte Perez mit dieser Ansage jedoch gesetzt haben.