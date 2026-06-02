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Transfer-Coup: Real Madrid angelt sich Liverpool-Star

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Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk und Ibrahima Konaté
Die Achse Szoboszlai-van Dijk-Konaté bei Liverpool wurde gesprengt © getty
Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, wonach der FC Bayern ernsthaftes Interesse am ehemaligen Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté zeigt. Nun scheint der Franzose schon vom Markt zu sein.
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Wie der englische "Telegraph" berichtet, stehen der 27-Jährige und die Königlichen kurz vor einer Einigung. Der Vertrag des Franzosen bei den Reds endete am 1. Juni, weil sich beide Parteien trotz dreijähriger Verhandlungen nicht auf ein Gehalt einigen konnten.

Speziell nach den enorm durchwachsenen Leistungen in der abgelaufenen Saison, auch bedingt durch den Tod des Teamkollegen Diogo Jota im Sommer und Konatés Vater am Ende des Jahres, waren die LFC-Verantwortlichen nicht bereit, den hohen Gehaltsforderungen nachzukommen.

Vier-Jahres-Vertrag steht bereit

Nun scheint Real den Zuschlag bekommen zu haben. Spieler und Verein verhandelten bereits vor Monaten über einen Wechsel, wohl auch deshalb hatte der Innenverteidiger ein Sicherheitsnetz bei den Vertragsverhandlungen mit seinem Ex-Klub.

Fix ist der Wechsel in die spanische Hauptstadt aber noch nicht, denn wie auch die Ankunft von Trainer-Legende José Mourinho, ist auch jene von Konaté abhängig von Florentino Pérez. Gewinnt der Präsident seine Wiederwahl und bleibt somit im Amt, werden die Deals finalisiert. Dann soll er laut Fabrizio Romano einen Vier-Jahres-Vertrag erhalten.

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Mit ÖFB-Star David Alaba verlor das Weiße Ballett erst kürzlich viel Erfahrung auf dieser Position. Die Zukunft von Antonio Rüdiger ist noch offen, Éder Militão hat mit Verletzungen zu kämpfen und Dean Huijsen mit den Leistungen.

Konaté wechselte 2021 für 40 Millionen Euro von RB Leipzig an die Mersey und absolvierte 183 Spiele für Liverpool. National holte er jeden möglichen Titel, allen voran die Premier League in der Saison 2024/25.

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