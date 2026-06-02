Zwei Rapidler hoffen auf Rangnick-Anruf

Hoffnung auf Last-Minute-Call vom ÖFB-Teamchef.

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Die Hiobsbotschaft um Christoph Baumgartner trifft das Nationalteam nur wenige Tage vor dem Abflug in die USA wie ein Hammers chlag. Grund: Fan-Liebling Baumgartner hatte unter Rangnick eine Stammplatz-Garantie. Jetzt fragt sich ganz Fußball-Österreich: Wer soll den Weltrekord-Torschützen ersetzen?

LASK-Double-Sieger im Fokus

LASK-Kapitän darf auf WM-Ticket hoffen.

Der ÖFB wollte am Dienstag noch keinen Namen kommentieren, auf der Abrufliste finden sich einige Alternativen. LASK-Double-Sieger Horvath im Fokus Allen voran Sascha Horvath. Der Wiener Mittelfeld-Regisseur führte gemeinsam mit Sasa Kalajdzic den LASK zum ersten Double-Gewinn seit 1965. Der 29-Jährige spielte 22 Mal für das U21-Nationalteam, hat bislang aber noch keine Einberufung von Rangnick zu einem Lehrgang bekommen. Für Horvath wäre die WM-Teilnahme nach der Geburt seiner Tochter im Frühjahr und dem sportlichen Triumph mit dem LASK die nächste Sternstunde.

Legionäre im Vorteil?

Schafft ein Rapidler noch Sprung zur WM? Doch nicht nur Horvath darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Last-Minute-Call vom Teamchef machen. Mit dem Rapid-Duo Nikolaus Wurmbrand und Matthias Seidl sowie den Deutschland-Legionären Kevin Stöger (Mönchengladbach), Marco Grüll (Bremen), Dejan Ljubicic (Schalke) und England-Legionär Thierno Ballo (Millwall) gibt es weitere Alternativen für die Baumgartner-Position. Oder will Rangnick doch noch einen Stürmer mitnehmen? Hier würden sich zwei Spieler auf der Liste wiederfinden: Andreas Weimann (Rapid) und Raul Florucz (Union St. Gilloise). Weimann spielte bislang 26 Mal für Österreich und traf dabei zwei Mal, Florucz hält bei drei Einsätzen und ist noch ohne Länderspiel-Tor.