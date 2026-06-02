Diagnose ist da: Baumgartner fällt für WM aus

Das Verletzungsupdate von unserem ÖFB-Teamstar.

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Österreich muss bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-Jährige hat sich gestern Abend beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zugezogen. Die heutige MRT-Untersuchung hat ergeben, dass ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht möglich ist. Mehr in Kürze!

Rangnick: "Bittere Nachricht"

"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.



Die weiteren Schritte hinsichtlich der Nachbesetzung im WM-Kader werden derzeit intern abgestimmt. Der ÖFB wird dazu zu gegebener Zeit gesondert informieren.

Gute Nachrichten um Alaba

Gute Nachrichten gibt es hingegen von David Alaba: Der ÖFB-Kapitän wurde ebenfalls medizinisch durchgecheckt. Die MRT-Untersuchung zeigte keine Muskelverletzung. Es besteht kein Grund zur Sorge, Alaba kann damit planmäßig am Donnerstag, dem 4. Juni, mit dem Nationalteam die Reise in die USA antreten.