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Frenkie Schinkels:

»Wir sind Weltmeister im Reden«

FS
von
Virgil van Dijk
Hollands Abwehrstar Virgil van Dijk © Getty
oe24-Experte Frenkie Schinkels fühlt seinen ehemaligen Landsleuten aus den Niederlanden auf den Zahn.
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Wenn ich mich in meiner früheren Heimat umhöre, dann habe ich fast das Gefühl, dass es nur mehr darum geht, wer am 19. Juli gegen die Niederlande im Finale spielt. Tenor: Wir werden Weltmeister!

Ist der WM-Ökonom Verwandter von Rudi Carrell?

Lassen Sie mich meine ehemaligen Landsleute auf den Boden holen. Früher waren wir mit dem Ball fast unschlagbar, jetzt sind wir Weltmeister im Reden. Dazu passt, dass der deutsche Anlagestratege Joachim Klement, der seit 2014 mit seinen WM-Prognosen immer richtig gelegen ist, in seiner Vorhersage auf die Niederlande tippt.

Das muss ein Verwandter von Rudi Carrell sein. Der berühmte holländische Showmaster ("Am laufenden Band") hat mit seinen Sprüchen auch immer für gute Laune gesorgt. Ich kann mit solchen Prognosen wenig anfangen.

Die Niederlande-Gruppe F ist meine heimliche "Todesgruppe".

Schweden, im letzten Augenblick noch auf den WM-Flieger aufgesprungen, ist nicht zu unterschätzen. Wenn sich Teamchef Graham Potter bei Namenskollege Harry das Staberl ausborgt, könnte er seine Truppe zum Zaubern bringen.

Da müssen sich auch meine Holländer warm anziehen. Bondscoach Ronald Koeman hat, wie man hört, Kopfweh, weil wichtige Spieler wie Memphis Depay oder Jurrien Timber noch nicht turnierfit sind. Mit Stars wie Virgil van Dijk, Cody Gakpo oder Donyell Malen könnte ihnen trotzdem ein Lauf gelingen. Die Japaner werden unermüdlich rennen, um über den dritten Gruppenplatz weiterzukommen.

Das Einzige, was für die Tunesier spricht, ist die Hitze - dachte ich bis zum Testspiel gegen die Österreicher. Seit 1. Juni sagte ich: Ganz unterschätzen sollte man die Wüstenkicker wirklich nicht.

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