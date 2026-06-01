Laimer-Rot: Fehlt er jetzt bei der WM?

Konrad Laimer bekommt im Testspiel gegen Tunesien, aufgrund absichtlichen Handspiels die Rote Karte zu sehen. Nun zittert man vor einer Sperre.

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Österreich erlebte am Montag im Ernst-Happel-Stadion gegen Tunesien eine Halbzeit zum Vergessen. Bereits vor Anpfiff fiel Christoph Baumgartner leider verletzt aus, im Spiel waren die ÖFB-Kicker dann zumeist Passagier.

Tunesien traf gleich ganze drei Mal Aluminium, nutzte defensive Schwächen der ÖFB-Elf. Nur mit Glück konnte sich Österreich ohne Gegentreffer schließlich in die Kabine retten.

Die Fans können aber aufatmen. Aufgrund einer Regeländerung der FIFA zählt die rote Karte für die WM nicht. Rote Karten in einem Testmatch bedeuten nur dann eine Zwangspause, wenn es sich um eine Tätlichkeit handelt. Insofern trifft dies nicht auf Laimer zu. Das schlussendliche Urteil hat aber der Weltverband.