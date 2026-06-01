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Ancelotti wird Trainer in Lille

Davide Ancelotti und sein Vater Carlo Ancelotti
Davide Ancelotti und sein Vater Carlo Ancelotti © Getty Images
Davide Ancelotti macht es seinem berühmten Vater Carlo nach und wird Fußball-Chefcoach in Europa.
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Der 36-Jährige übernimmt mit dem OSC Lille seinen ersten Topposten und soll den französischen Erstligisten in der kommenden Saison auch zu einem erfolgreichen Auftritt in der Champions League führen. Wie der Tabellendritte der Ligue 1 am Montag mitteilte, unterschrieb Ancelotti junior als Nachfolger des zurückgetretenen Bruno Genesio einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2028.

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Brasiliens Teamchef Carlo Ancelotti hatte seinen Sohn für die WM in den USA, Kanada und Mexiko zurück in den Nationalmannschaftsstab geholt. Ob Davide Ancelotti nun seinen Vater bei der am 11. Juni beginnenden Endrunde unterstützt, ist offen. Im Juni des vergangenen Jahres hatte sich Davide Ancelotti aus der Selecao verabschiedet und beim brasilianischen Erstligisten Botafogo seine erste Cheftrainer-Position angetreten. Aber im Dezember wurde er bereits wieder entlassen.

Im Trainerstab seines Vaters

Ancelotti ist seit 13 Jahren im Trainerstab seines Vaters und war in dieser Funktion bereits bei den Topclubs Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München, SSC Napoli und FC Everton unterwegs.

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