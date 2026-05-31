Deutschland mit Tor-Gala bei Neuer-Rückkehr

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Finnland Selbstvertrauen vor der WM getankt. Team-Rückkehrer Manuel Neuer wurde noch geschont und saß als Zuschauer auf der Bank.

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Zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Finnland das vorletzte Testspiel mit 4:0 (1:0) gewonnen. Deniz Undav (34./57. Minute), Florian Wirtz (48.) und Jamal Musiala (63.) erzielten die Tore für die jederzeit überlegene Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor 25.122 Zuschauern im ausverkauften Mainzer Stadion.

Im Tor durfte sich noch einmal der zur Nummer zwei zurückgestufte Oliver Baumann zeigen. Nagelsmann nannte das zwölfte Länderspiel des Hoffenheimers kurz vor Baumanns 36. Geburtstag "eine Belohnung". Er stellte aber auch klar, dass der 40-jährige Neuer beim Turnier in Amerika die Nummer eins sein wird. "Wir brauchen kein Risiko einzugehen", sagte der Bundestrainer zur Schonung des noch angeschlagenen Neuer, der entspannt im Stadion zuschaute.

Manuel Neuer verfolgte das Spiel auf der Ersatzbank. © Getty Images

Am Dienstag fliegt der viermalige Weltmeister nach Chicago, wo am kommenden Samstag (20.30 Uhr, live auf RTL) die WM-Generalprobe gegen die USA stattfinden wird.

Bei dem XXL-Turnier mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko trifft die DFB-Elf in der Vorrundengruppe E neben Curaçao am 14. Juni noch auf die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).