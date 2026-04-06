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Demirovic
© Getty

»Ich gebe einen aus«

WM geschafft – Bundesliga-Star muss jetzt Freibier liefern

06.04.26, 19:00
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Was als lockerer Spruch begann, wird jetzt zur echten Verpflichtung: Ermedin Demirović muss liefern – und zwar Freibier für die Fans des VfB Stuttgart. 

Vor den entscheidenden WM-Playoffs hatte Ermedin Demirović groß angekündigt: Schafft Bosnien-Herzegowina die Qualifikation, geht die erste Runde auf ihn. Gesagt, getan – das Ticket zur Weltmeisterschaft ist fix. Jetzt steht der VfB-Stürmer zu seinem Wort, auch wenn die Umsetzung noch geklärt werden muss. „Wir arbeiten an einer Lösung“, erklärte er nach der 0:2-Pleite gegen Dortmund – und stellte klar: „Ich halte mein Wort.“

Das Kuriose daran: Demirović selbst trinkt gar keinen Alkohol. Trotzdem will er den Fans die Freude nicht nehmen – und denkt gleich mit. Neben Freibier sollen auch alkoholfreie Getränke ausgeschenkt werden. „Ich möchte keine Spaßbremse für andere sein, die es gerne trinken“, so der 28-Jährige. Ganz ohne Reaktionen blieb die Aktion aber nicht: „Ich musste mir zuhause einiges anhören, weil es eigentlich gegen meinen Lebensstil ist.“ 

Ausnahmezustand in der Heimat

Bosnien-Herzegowina hat sich erst zum zweiten Mal überhaupt für eine WM qualifiziert – nach 2014. Im entscheidenden Playoff setzte sich das Team nervenstark im Elfmeterschießen gegen Italien durch. Für Demirović ist das mehr als nur ein sportlicher Erfolg: „Das sind Momente für die Ewigkeit.“ Die Bilder aus der Heimat sprechen für sich – tausende Fans auf den Straßen, pure Ekstase bis tief in die Nacht. „Für uns fühlt sich das wie ein Weltmeistertitel an.“

Und genau dieses Gefühl will Demirović jetzt auch nach Stuttgart bringen – vielleicht schon bald mit einem Bier in der Hand.

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