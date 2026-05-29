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LFC-Legende

Kehrtwende! Liverpool blockiert Star-Abgang

29.05.26, 17:01
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Mit Mohamed Salah und Andy Robertson verlor Liverpool zuletzt zwei Legenden ablösefrei, mit Ibrahima Konate kommt ein weiterer Stammspieler hinzu. Einen vierten schmerzhaften Abgang wollen die Reds jetzt aber verhindern.

Lange sah es so aus, als würde Goalie-Star Alisson Becker nach acht Jahren an der Merseyside den Weg zurück in die Serie A gehen, wo es für ihn in Europa einst angefangen hat.

Statt zur AS Roma war aber Rekordmeister Juventus im Gespräch, die Verhandlungen waren laut Berichten bereits fortgeschritten. Nun aber der Kehrtwenden-Knaller: Wie "The Athletic" berichtet, möchten die Verantwortlichen den Abgang nicht sanktionieren.

Ersatzmann nicht weit genug

Im März wurde eine vereinsseitige Option für ein weiteres Jahr gezogen, das soll der 33-Jährige also noch unter Coach Arne Slot und seinem Team verbringen. Damit wäre er Stand jetzt aber im Sommer 2027 der nächste ablösefreie Abgang.

Der vorzeitig gekaufte Ersatzmann Giorgi Mamardashvili absolvierte in dieser Saison aufgrund der Verletzungen des Brasilianers bereits 20 Partien, wusste aber nur selten zu überzeugen.

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