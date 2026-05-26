Gary Lux wird vergoldet und Wolfgang Ambros gratuliert

Musiker und Komponist Gary Lux wurde im Wiener Künstlerhaus mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Große Ehre für eine echte Legende des heimischen Austropop: Am Dienstag, dem 26. Mai hat der Sänger, Komponist und Musiker Gary Lux das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten. Der feierliche Staatsakt ging an einer geschichtsträchtigen Adresse über die Bühne – im Salon Karlsplatz des Wiener Künstlerhauses. Überreicht wurde das Dekret im Namen des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport von Frau Ministerialrätin Dr. Doris Wolfslehner. Die feierliche Laudatio auf den frischgebackenen Ordensträger hielt Rock-’n’-Roller Andy Lee Lang.

Andy Lee Lang, Gary Lux und Maya Hakvoort. © Andreas Tischler

Mehr lesen:

Die hochkarätigen Gratulanten

Wenn ein Kaliber wie Gary Lux ruft, lässt sich die heimische Prominenz nicht zweimal bitten. Das Künstlerhaus verwandelte sich am Nachmittag in ein absolutes Stelldichein der größten Namen aus Sport, Kultur und Kirche. Allen voran gratulierte Austropop-Legende Wolfgang Ambros seinem langjährigen Weggefährten direkt vor Ort. Auch der Sport durfte nicht fehlen: Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska erwies dem Musiker die Ehre. Für den himmlischen Beistand und einen feierlichen Rahmen sorgte Wiens bekanntester Gottesmann, Dompfarrer Toni Faber.

Wolfgang Ambros kam mit Gattin Uta Schäfauer. © Andreas Tischler

Neben Komponist Christian Kolonovits feierten auch Musical-Diva Maya Hakvoort, Kabarettistin Caro Athanasiadis sowie Brigitte Just den frisch Ausgezeichneten.

Christian Kolonovits und Gattin Brigitte (Just). © Andreas Tischler

Was ist das Goldene Ehrenzeichen?

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gehört zu den traditionsreichen und hochoffiziellen staatlichen Auszeichnungen unseres Landes. Es wird vom Bundespräsidenten gestiftet und für hervorragende gemeinnützige Leistungen oder herausragende Verdienste um das Wohl der Republik verliehen. Im kulturellen Bereich ist es ein sichtbares „Dankeschön“ des Staates an Persönlichkeiten, die das kulturelle Erbe Österreichs über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt, bereichert und auch international repräsentiert haben – so wie Gary Lux, der Österreich unter anderem mehrfach beim Eurovision Song Contest vertreten hat.