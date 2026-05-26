Von China bis Mykonos: Die Austro-VIPs auf Pfingsturlaub

Über das verlängerte Pfingstwochenende zog es Österreichs High Society in die Ferne: Während die einen auf ihrem gewohnten Lieblingsplatz entspannen, zieht es die anderen weit in die Ferne.

Verlängertes Wochenende, Traumwetter und jede Menge „Dolce Vita“: Österreichs Prominenz hat das Pfingstwochenende für ausgiebige Urlaubsgrüße genutzt. Ob ewige Lieblingsdestination, sportliche Familientage in den heimischen Bergen oder echter Liebesurlaub am anderen Ende der Welt – die heimischen VIPs ließen ihre Community via Social Media hautnah am Urlaubsglück teilhaben.

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Hier ist der große Überblick, wo sich unsere Society-Größen über die Feiertage die Sonne auf den Bauch scheinen ließen (und es teilweise noch immer tun):

Mausi Lugner: Pinker Cowboy-Hut und Champagner in Lignano

Für Christina „Mausi“ Lugner gibt es zu Pfingsten traditionell nur ein Ziel: das obere Adria-Eldorado Lignano. Aus ihrer selbst ernannten „Dritt-Heimat“ schickte sie feucht-fröhliche Grüße an ihre Fans – perfekt gestylt mit einem auffälligen, pinken Cowboy-Hut. Ihr sportliches wie kulinarisches Urlaubsresümee fällt standesgemäß extravagant aus: „Italien ist immer ein Party-Marathon mit Champagner, Yacht-Ausflügen und herrlichem Essen. La Dolce Vita!“

Mausi Lugner feiert mit Freunden in Lignano. © privat

Amira Aly: Sportliche Familientage in Salzburg

Ganz ohne Schampus-Marathon, dafür mit vollem Familieneinsatz präsentierte sich Amira Aly. Die Moderatorin zog es ins idyllische Großarl im Salzburger Land. Statt faul am Pool zu liegen, bewies sie echten Sportsgeist und jede Menge Humor: Auf ihren Kanälen zeigte sie sich nicht nur bei ausgiebigen Radausflügen durch die Bergwelt, sondern balancierte zur Belustigung ihrer Follower sogar geschickt auf Stelzen.

Amira Aly weilt zurzeit in Salzburg © Instagram

Alfons Haider auf Mykonos, Stumpf & Beza in China

Weniger actionreich, dafür tiefenentspannt ließ es Entertainer Alfons Haider angehen. Er urlaubt derzeit auf der griechischen Jetset-Insel Mykonos und schickte seinen Followern sonnige und relaxed wirkende Urlaubsgrüße direkt vom Ägäischen Meer.





Den absoluten Entfernungs-Rekord an diesem Pfingstwochenende brachen jedoch eindeutig Kathi Stumpf und ihr Partner Alexander Beza. Das Society-Paar zog es so weit weg wie kaum jemanden sonst: Sie schickten ein spektakuläres Liebes-Selfie direkt von der Chinesischen Mauer und bewiesen damit, dass ihnen für eine gelungene Auszeit kein Weg zu weit ist.