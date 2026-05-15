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Sensation! Ungarns Premier Magyar kommt zu Niederösterreich-Konferenz
© Land NÖ

Europa-Forum Wachau

Sensation! Ungarns Premier Magyar kommt zu Niederösterreich-Konferenz

15.05.26, 10:30
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Sensationeller Coup für das Europa-Forum Wachau: Zum 30. Jubiläum reist Ungarns Premierminister Péter Magyar höchstpersönlich in die Wachau – ein politisches Signal mit Mega-Symbolkraft! 

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kann sich die Freude kaum verkneifen. Die Donau verbindet seit Jahrhunderten Menschen und Regionen – und jetzt auch Niederösterreich und Ungarn auf höchster politischer Ebene. Ihr klares Statement: "Sein Besuch ist ein starkes Signal für eine erneuerte Partnerschaft zwischen unseren Ländern!" Kein Wunder – schließlich ist Ungarn nach Deutschland der zweitwichtigste Exportmarkt Niederösterreichs. Über zwei Milliarden Euro Handelsvolumen jährlich stehen auf dem Spiel!

Stocker und Magyar – "gemeinsam für Europa"

Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) freut sich auf das Treffen mit seinem ungarischen Amtskollegen. Sein Versprechen: "Gemeinsam wollen wir künftig enger und vertrauensvoller zusammenarbeiten – für ein sicheres, wettbewerbsfähiges und geeintes Europa in einer turbulenten Welt."

Star-Besetzung! Wer alles kommt

Das Programm kann sich sehen lassen – absolute Top-Besetzung von 18. bis 22. Mai 2026:

  • Ex-NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen
  • Griechenlands Verteidigungsminister Nikolaos Dendias
  • Bundespräsident Alexander Van der Bellen
  • EU-Kommissar Magnus Brunner
  • Politstar Carlo Masala
  • KI-Forscherin Jie Mei

"The Next 30" – Europas Zukunft wird hier entschieden!

Geopolitische Sicherheit, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Künstliche Intelligenz – beim Jubiläumsforum unter dem Motto "The Next 30" werden die großen Fragen Europas verhandelt. Die Wachau wird zur Schaltzentrale europäischer Politik!

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