128 NÖ Schulen für Schwerpunkte ausgezeichnet

Schulen, die besondere Schwerpunkte ("Technisches und Textiles Werken" und Sport) und Projekte umsetzen, wurden kürzlich vom Land Niederösterreich ausgezeichnet.

Die Unterrichtsfächer "Technisches und textiles Werken“ fördern handwerkliches Geschick, Kreativität und Fingerfertigkeit. 49 Schulen bekamen das Gütesiegel „Werkstatt in der Schule“ von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum verliehen. "Die 49 ausgezeichneten Schulen stehen für abwechslungsreichen Unterricht mit viel Engagement. Durch ihre Hilfe können die Kinder und Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Talente besser ausloten“, erklärt Teschl-Hofmeister. Voraussetzung war die Umsetzung mindestens eines Projekts, Kooperationen mit außerschulischen Institutionen und eine entsprechende Ausstattung der Funktionsräume.

79 Schulen mit Schulsportgütesiegel geehrt

Ebenso werden Schulen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für den Schulsport engagieren. Insgesamt 79 Niederösterreichische Schulen wurden mit dem Schulsportgütesiegel in Gold feierlich für ihr großes Engagement zur Förderung von Sport und Bewegung im Schulalltag geehrt. "Sport in der Schule stärkt nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn“, so Teschl-Hofmeister. LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) gratuliert: "Wer Kinder früh für Bewegung begeistert, stärkt nicht nur ihre Fitness, sondern auch Selbstvertrauen, Teamgeist und Leistungsbereitschaft. Genau deshalb sind unsere Schulen hier ein wichtiger Partner.“

Das BRG Krems Ringstraße NÖ siegte bei der Schulsport-Trophy in der Kategorie AHS © NLK Pfeffer

Die Bewertungsindikatoren zum Erhalt des Schulsportgütesiegels sind unter anderem die Teilnahme bei Sportwettkämpfen, Kooperationen mit Sportvereinen und sportliche Schwerpunktsetzungen. Die jeweils beste Schule pro Kategorie der NÖ Schulsport-Trophy wurde von SPORTLAND Niederösterreich neben einer Siegertrophäe auch mit einem Siegerscheck in Höhe von 1.000 Euro prämiert.