In Mourinhos Fußstapfen: Inter jagt das Double

Cristian Chivu wandelt bei Inter Mailand auf den Spuren von Jose Mourinho.

Vor 16 Jahren bei den "Nerazzurri" Teil der Triple-Gewinner unter dem portugiesischen Star-Coach, kann der Rumäne in seiner ersten Saison bei Inter das nationale Double fixieren. Im Endspiel der Coppa Italia wartet am Mittwoch (21.00 Uhr) im Stadio Olimpico Hausherr Lazio. Die Finalisten trafen in Rom erst am vergangenen Wochenende in der Serie A aufeinander. Inter siegte souverän 3:0.

Seit der Supersaison unter Mourinho hat Inter das Double nicht mehr gewonnen. Chivu schlug bei seiner Bestellung vor elf Monaten durchaus Skepsis entgegen, hatte der 45-Jährige davor nur Parma im Erwachsenenbereich trainiert. In Mailand wusste der ehemalige Linksverteidiger der Schwarzblauen aber zu überzeugen. Inter schoss in der Meisterschaft in bisher 36 Runden 85 Tore, der Scudetto wurde schon drei Runden vor Schluss eingefahren.

Vergleiche mit 2010 wollte Chivu nach dem jüngsten Sieg nicht ziehen. "Viele Dinge haben sich in den 16 Jahren verändert. Am wichtigsten ist, dass diese Mannschaft den Fans wie damals Freude bereitet", sagte der Cheftrainer. Kapitän Lautaro Martinez und Co. sind auch im Coppa-Finale gegen Lazio zu favorisieren. Die Römer unter Maurizio Sarri sind in der Liga nur Neunter und damit außerhalb der Europacup-Startplätze.