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Christian Streich
© Getty

Überraschend

WM-Hammer um Kult-Trainer Christian Streich (60)

Von
12.05.26, 12:13
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Damit haben nur die wenigsten Fußball-Fans gerechnet.

Knalleffekt beim ZDF einen Monat vor Beginn der WM: Der Sender verpflichtete überraschend den langjährigen SC Freiburg-Trainer Christian Streich als Experten für die WM-Berichterstattung.

Streich ergänzt die Expertenrunde um die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, sowie Fritzy Kromp. Damit gelang dem ZDF ein prominenter Coup im Konkurrenzkampf mit MagentaTV und der ARD. MagentaTV setzt unter anderem auf Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp, während die ARD mit Bastian Schweinsteiger arbeitet.

Rückzug

Für Christian Streich ist es der erste große Einsatz als TV-Experte. Der heute 60-Jährige trainierte den SC Freiburg von 2012 bis 2024 und prägte den Verein über viele Jahre. Nach seinem Rücktritt übernahm sein früherer Spieler Julian Schuster den Trainerposten. Streich galt stets als Trainer mit klaren Worten und Haltung, auch abseits des Sports. Besonders seine oft tiefgründigen Pressekonferenzen sorgten regelmäßig für Diskussionen.

Sein letztes Spiel als Freiburg-Coach absolvierte Streich im Mai 2024 gegen 1. FC Union Berlin. Nach der Niederlage zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und trat nur noch vereinzelt auf.

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