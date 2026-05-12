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Panini war gestern!

Hofer-Hype um ÖFB-Stars

12.05.26, 11:50
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ÖFB-Fans aufgepasst! Wer bislang nur bei Panini schwach wurde, dürfte ab dem 18. Mai erneut in Versuchung geraten. 

Panini machte es vor, Hofer zieht jetzt nach! Was einst mit Pickerln begann und mit den Lego-Versionen von Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé und Vinícius Junior in der legendären WM-Werbung Kultstatus erreichte, bekommt jetzt einen rot-weiß-roten Anstrich: Österreichs ÖFB-Stars werden zu PLAYMOBIL-Helden.

Günstiger als Panini-Wahnsinn

Ab 18. Mai startet Hofer gemeinsam mit PLAYMOBIL eine exklusive Sammelaktion rund um das Nationalteam. Zwölf ÖFB-Stars, darunter Kapitän David Alaba und Marco Arnautovic, gibt es dann als Mini-Version für Fans. Wer bei Hofer einkauft, kann die Figuren vergünstigt ergattern: Statt 4,99 Euro kostet eine Figur ab einem Einkauf von 40 Euro nur 99 Cent. Im Zeitalter der Inflation fast schon ein Schnäppchen. Dazu kommen Extras wie ein Sammelkoffer (4,99 Euro) oder ein Torschuss-Set (12,99 Euro) mit Alexander Schlager und Marcel Sabitzer – inklusive zusammengebundener Haarpracht.

Hofer-Hype um ÖFB-Stars
© Hofer.at

Der Clou: Der Sammelspaß dürfte deutlich günstiger werden als der Panini-Wahnsinn. Denn zur nächsten WM mit erstmals 48 Nationen bringt Panini ein Rekordalbum mit 980 Stickern auf den Markt – 2022 waren es noch 670. Selbst im völlig unrealistischen Idealfall ohne ein einziges Doppeltes würde das Album bereits 212 Euro kosten. Das wird sich aber nicht spielen. Denn wer schon einmal versucht hat, ein Stickeralbum vollzubekommen, kennt das Drama: fünfmal das gleiche Wappen, sieben unbekannte Ersatzspieler – aber der eine Superstar fehlt einfach immer. Und mit jedem neuen Packerl wird der Spaß teurer. Da wirkt Alaba aus Plastik fast wie das bessere Geschäft.

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