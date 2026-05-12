Ist ER die neue Liebe von Ski-Queen Lindsey Vonn?

Zwischen Ski-Legende Lindsey Vonn und ihrem französischen Kollegen Matthieu Bailet soll es ordentlich funken. Die beiden wurden nun gemeinsam in New York gesichtet, was die Gerüchteküche anheizt.

Sonntag wurden die beiden Stars beim gemeinsamen Shopping-Trip im New Yorker Stadtteil Soho und später in der U-Bahn beobachtet.

Vonn (41) hält sich bereits seit Anfang letzter Woche wegen der Met Gala in der Metropole auf. Ein Insider bestätigte gegenüber dem People-Magazin, dass sich die US-Amerikanerin und der 30-jährige Bailet aktuell näherkommen. Ein gemeinsames Foto hinter den Kulissen eines Broadway-Musicals unterstreicht die Spekulationen. Auch auf Instagram gibt es erste Anzeichen: Vonn kommentierte ein oberkörperfreies Bild des Franzosen mit einem vielsagenden Augen-Emoji.

Wer ist Matthieu Bailet?

Der potenzielle neue Mann an Vonns Seite ist im Weltcup kein Unbekannter, wenn auch weit weniger erfolgreich als die Rekord-Siegerin. Sein bestes Ergebnis im Gesamtweltcup war bisher ein 28. Platz in der Saison 2020/21, bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking reichte es in der Abfahrt für Rang 27. Dennoch scheint der Franzose nun das Herz der Ski-Queen erobert zu haben, die in der Vergangenheit bereits mit Sport-Größen wie Tiger Woods oder P.K. Subban liiert war.

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Weg zurück nach Horrorsturz

Für Vonn wäre es die erste Beziehung seit der Trennung von Geschäftsmann Diego Osorio im Jahr 2025. Hinter der 41-Jährigen liegen schwere Monate: Bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Mailand und Cortina stürzte sie in der Abfahrt schwer und zog sich eine komplexe Bein-Verletzung zu. Nach acht Operationen ist Vonn mittlerweile nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen, nutzt aber aktuell noch Krücken und einen Gehstock zur Fortbewegung.

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Große Pläne für Sommer

Trotz der körperlichen Strapazen blickt die Ski-Queen optimistisch in die Zukunft und freut sich auf die warme Jahreszeit. „Ich möchte einen schönen Sommer haben und muss irgendwie mal von allem abschalten“, erklärte sie. Vonn geht davon aus, in den nächsten sechs Wochen wieder ein normales Leben führen zu können. Gut möglich, dass Matthieu Bailet sie dabei begleiten wird, während sie sich von den Folgen ihres Sturzes weiter erholt.