Diskonter ruft "Labubu"-Plüschtiere zurück

Die Tedi Warenhandels GmbH ruft "Labubu"-Plüschtiere zurück.

Die Stofffiguren, die um zehn Euro verkauft wurden, enthalten erhöhte Werte von Weichmachern, teilten der Diskonter und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Dienstagnachmittag mit. "Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Plüschtiere abgeraten", hieß es in einer Aussendung.

In Produkttests seien erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP in den beliebten, monsterartigen Plüschtieren nachgewiesen worden, so Tedi.

© TEDI

Die Produkte seien ab 29. Juli bis 5. November 2025 in den Filialen verkauft worden. Kundinnen und Kunden können die Plüschtiere gegen Erstattung des Verkaufspreises von zehn Euro zurückgeben oder gegen einen anderen Artikel umtauschen.