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Malta kündigt vorgezogene Parlamentswahlen an

27.04.26, 23:45
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Maltas Premierminister Robert Abela hat eine vorgezogene Parlamentswahl für den 30. Mai angekündigt. 

"Unser Land braucht eine gewählte Regierung mit einem neuen Mandat, die sich angesichts all der Herausforderungen, die die aktuelle Lage mit sich bringt, ausschließlich auf die Bedürfnisse des Landes konzentriert", sagte Abela am Montag in einer Fernsehansprache. Schwerpunkt der Ansprache waren Befürchtungen steigender Energiekosten angesichts des Iran-Krieges.

Abela hatte bei der Wahl 2022 mit seiner Labour-Partei einen deutlichen Sieg errungen. Bei der Wahl nun wird er gegen den Vorsitzenden der Nationalistischen Partei, Alex Borg, antreten.

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