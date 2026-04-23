Mercedes-Lenker (19) mit Seitenspiegel ausgeknockt

Aus nichtigem Grund - vermutlich Überholen, Schneiden oder Ausbremsen - gerieten ein Lieferwagenfahrer und ein junger Pkw-Lenker in Floridsdorf in Streit. Auf einem Parkplatz eskalierte die Auseinandersetzung.

Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden Mittwochnachmittag um 17.40 Uhr zu einem Parkplatz auf der Brünner Straße bei einem Shoppingcenter gerufen, da sich dort ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet haben soll.

Beim Eintreffen der Polizei wurde ein 19-jähriger Mann soeben vom Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge

aufgrund heftiger Prellungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht. Was war passiert?

Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich schließlich heraus, dass es zwischen einem 36-jährigen Lenker eines Kleintransporters und dem 19-Jährigen, welcher ebenso bis kurz zuvor einen Pkw gelenkt hatte, im Straßenverkehr zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen war. Als der junge Wiener am besagten Parkplatz auf der Brünner Straße seinen Mercedes abstellte und seinen

Weg zu Fuß fortsetzte, soll es zu einer weiteren verbalen Auseinandersetzung mit dem Fahrer des Lieferwagens gekommen sein - der Kroate, der sich nicht beruhigen wollte, war seinem Kontrahenten offenbar gefolgt.

Plötzlich soll der 36-Jährige den Widersacher im Vorbeifahren absichtlich mit dem Seitenspiegel touchiert haben, wodurch der Wiener zu Sturz kam und durch das Fahrzeug - das möglicherweise auch teilweise über ihn drüberfuhr - schwer verletzt wurde. Der 36-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt.