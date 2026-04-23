5 Mädchen schlägerten sich um iPhone

Zu einer Schlägerei unter fünf jungen arabischen Mädchen am Matzleinsdorfer noch im Winter. Jetzt im Frühling konnte das Angreifer-Trio ausgeforscht und festgenommen werden.

Wien. Passiert ist der inkriminierte Vorfall am Donnerstag, dem 25. Jänner, gegen halb sechs Uhr im Haltestellenbereich des Matzleinsdorfer Platzes in Favoriten. Kurz zusammengefasst waren zwei 15-jährige Syrerinnen und eine befreundete Irakerin (16) auf eine 16-jährige Iranerin losgegangen, deren gleichaltrige Freundin aus Syrien - die größte in der Runde - den Streit mit einem Machtwort beenden wollte, was leider zum genauen Gegenteil führte.

Denn plötzlich ging das Trio auf die 16-Jährige los und deckte sie mit Faustschlägen und Fußtritten ein. Dabei wurden dem Opfer

das Mobiltelefon, ein iPhone 14, geraubt. Aufgrund intensiver Ermittlungen der Beamten sowie Zeugenaussagen konnten nun zwei Angreiferinnen aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen werden. Die zweite 15-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Teilweise stritten die Mädchen die Vorwürfe ab und verweigerten die Aussage. Die hinlänglich amtsbekannte 16-Jährige aus dem Iran wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die beiden anderen Jugendlichen wurden auf freiemFuß angezeigt.