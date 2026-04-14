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Hormuz
© APA/AFP/GIUSEPPE CACACE (Archivbild)

Kraftprobe auf See

China schickt sanktionierten Tanker durch US-Blockade

14.04.26, 11:10
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Trotz der gestern gestarteten US-Blockade hat ein sanktionierter chinesischer Tanker die Straße von Hormuz passiert.

Die US-Navy begann am Montag mit der Blockade der Straße von Hormuz. Heute passierte jedoch der chinesische Tanker "Rich Starry" ungehindert die wichtige Route, obwohl eine US-Flotte in der Nähe war. Das berichtet die britische "Sun". Das Schiff, das bereits seit 2023 unter US-Sanktionen steht, hatte 250.000 Barrel Methanol geladen.

Chinas Außenministerium kritisierte das Vorgehen der USA scharf und bezeichnete die Blockade als "gefährlich und unverantwortlich". Sprecher Guo Jiakun warnte: "Solche Handlungen werden die Gegensätze lediglich verschärfen, Spannungen anheizen, den ohnehin fragilen Waffenstillstand untergraben und die Sicherheit der Schifffahrt durch die Meerenge weiter gefährden." China sieht durch die Präsenz der US-Kriegsschiffe die Sicherheit der gesamten Schifffahrt in der Region gefährdet.

Hoffnung auf Verhandlung

Die Verhandlungsteams der USA und des Iran könnten nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Ende dieser Woche für weitere Friedensgespräche nach Islamabad zurückkehren. Wie fünf mit den Vorgängen vertraute Personen am Dienstag sagten, stehe ein genaues Datum noch nicht fest. Einem ranghohen iranischen Insider zufolge halten sich die Delegationen den Zeitraum von Freitag bis Sonntag offen.

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