Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinz Harry
© Getty

Royaler Aufreger

Prinz Harry mit Schock-Geständnis: Entfremdung von Sohn Archie!

15.04.26, 10:10
Teilen

Auf der Australien-Reise erklärte Prinz Harry, wie schwer es für ihn gewesen sei, Vater zu werden. 

Prinz Harry und Ehefrau Meghan sind derzeit in Australien unterwegs. Am Rande einer Veranstaltung sagte er, er habe sich erst von der Vergangenheit „befreien“ müssen, bevor er Kinder bekam. Dabei sprach er über die „Schwierigkeiten“ des Vaterseins und die „Entfremdung“, die er gegenüber seinem Sohn Archie empfand, während seine Frau Meghan schwanger war.

Therapie nötig

Prinz Harry

Prinz Harry

© Getty

Der Herzog von Sussex sprach auch über seine Erfahrungen mit der Therapie und erklärte vor Publikum, er habe gewusst, dass es „Dinge aus der Vergangenheit“ gebe, mit denen er sich auseinandersetzen müsse, bevor er Kinder bekäme.

Harry äußerte sich dazu bei einem Vortrag in Melbourne veranstalteten Veranstaltung zum Thema Vaterschaft im Rahmen seiner viertägigen Australienreise mit Meghan.

Beste Version sein

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet

© ALEXI LUBOMIRSKI

Der Herzog erklärte, er wolle für seine Kinder Archie und Lilibet die „beste Version“ seiner selbst sein, und dass die Rolle als Vater die wichtigste sei, die ein Mann einnehmen könne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen