Prinz Harry mit Schock-Geständnis: Entfremdung von Sohn Archie!

Auf der Australien-Reise erklärte Prinz Harry, wie schwer es für ihn gewesen sei, Vater zu werden.

Prinz Harry und Ehefrau Meghan sind derzeit in Australien unterwegs. Am Rande einer Veranstaltung sagte er, er habe sich erst von der Vergangenheit „befreien“ müssen, bevor er Kinder bekam. Dabei sprach er über die „Schwierigkeiten“ des Vaterseins und die „Entfremdung“, die er gegenüber seinem Sohn Archie empfand, während seine Frau Meghan schwanger war.

Therapie nötig

Prinz Harry © Getty

Der Herzog von Sussex sprach auch über seine Erfahrungen mit der Therapie und erklärte vor Publikum, er habe gewusst, dass es „Dinge aus der Vergangenheit“ gebe, mit denen er sich auseinandersetzen müsse, bevor er Kinder bekäme.

Harry äußerte sich dazu bei einem Vortrag in Melbourne veranstalteten Veranstaltung zum Thema Vaterschaft im Rahmen seiner viertägigen Australienreise mit Meghan.

Beste Version sein

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Der Herzog erklärte, er wolle für seine Kinder Archie und Lilibet die „beste Version“ seiner selbst sein, und dass die Rolle als Vater die wichtigste sei, die ein Mann einnehmen könne.