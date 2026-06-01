TV
Radio
E-Paper
Stars

Zustand kritisch

Mette-Marit: Zustand verschlechtert! Tochter eilt nach Hause

Mette-Marit
Mette-Marit © Getty Images
Prinzessin Ingrid Alexandra (22) bricht ihren Aufenthalt in Australien vorläufig ab. Aus großer Sorge um ihre schwer kranke Mutter Mette-Marit kehrt die Thronfolgerin vorzeitig nach Hause zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Kronprinz Haakon verkürzte seine Japan-Reise in dieser Woche von vier auf drei Tage, um schneller bei seiner Familie sein zu können. Am Rande seines offiziellen Besuchs sprach der norwegische Thronfolger mit Journalisten über die ernste Lage und erklärte sichtlich bewegt: "Ich fühle mich weit weg von zu Hause. Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und mit Mette zusammen zu sein. Es geht ihr jetzt schlecht, deshalb wollte ich das." Doch nicht nur er eilt zurück nach Oslo.

Mette Marit Haakon
© Getty Images

Rückkehr

Die Tochter von Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), zieht jetzt ebenfalls die Reißleine. Sie reist aus Australien zurück in die Heimat, um ihrer Mutter in dieser schweren Phase beizustehen.

Familiensituation

Ihr Vater Haakon bestätigte die Pläne der 22-Jährigen offiziell: "Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun. Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein."

Auch interessant

Kronprinz in Sorge um lungenkranke Frau Mette-Marit

Mette-Marit zeigt sich mit Sauerstoffgerät

Wegen Mette-Marit: Sohn soll Italien verlassen haben

Studium in Sydney pausiert

Mette Marit Haakon
© Getty Images

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert eigentlich seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor-Studiengang wolle sie trotz der aktuellen Krise auf jeden Fall auch ordnungsgemäß abschließen, stellte Haakon klar. Wie lange die Prinzessin nun jedoch erst einmal zu Hause in Norwegen bleiben wird, müsse die Familie in den nächsten Wochen sehen.

Deutlich schlechter

Kronprinzessin Mette-Marit leidet bereits seit längerer Zeit an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Während sich ihr gesundheitlicher Zustand in den vergangenen Monaten ohnehin schon schrittweise verschlechtert hatte, kam es nun zu einem erneuten herben Rückschlag. Laut den aktuellen Worten ihres Ehemanns Haakon gehe es ihr jetzt noch einmal deutlich schlechter, was die plötzliche Rückreisewelle der Familienmitglieder erklärt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Im Krankenhaus: Sorge um Dänische Königin Margrethe

Sorge um Mette-Marit wächst: Palast leitet nächste Schritte ein!

Royal-Haus: Alle Spuren von Harry & Meghan verschwinden

Prinzessin Mette-Marit: Prinz Haakon spricht über Lungentransplantation

Royaler Fußball-Streit: Charlotte fällt Prinz William in den Rücken

Mette-Marit: Zustand verschlechtert! Tochter eilt nach Hause

Herzprobleme: Königin Sonja im Krankenhaus

Kronprinz in Sorge um lungenkranke Frau Mette-Marit

Neue Vorwürfe wegen Vorfall in Ascot bringen Andrew in Bedrängnis

Luxus-Yacht auf Staatskosten: Beatrix spart dank 1-Euro-Trick!