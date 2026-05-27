Prinzessin Mette-Marit: Prinz Haakon spricht über Lungentransplantation

Prinz Haakon spricht ungewohnt offen über den Zustand seiner schwer kranken Frau Mette-Marit.

Ende vergangenen Jahres gab der norwegische Palast bekannt, dass sich der Gesundheitszustand der an Lungenfibrose erkrankten Prinzessin Mette-Marit (52) verschlechtert habe und eine Lungentransplantation im Raum steht. Anfang April sorgte die Kronprinzessin für Beunruhigung , als sie sich erstmals mit einem Sauerstoffgerät zeigte. Auch am Nationalfeiertag am 17. Mai war sie auf das mobile Gerät angewiesen. Nun äußerte sich ihr Ehemann öffentlich zum Zustand seiner Frau.

Mette-Marit mit Sohn Sverre (links) und Ehemann Haakon. © Getty Images

Mehr zum Thema

Sorge um die Gesundheit

Am Dienstagnachmittag nahm Prinz Haakon (52) an der Verleihung des Abel-Preises in der Aula der Universität Oslo teil. Obwohl er gut gelaunt ankam, zeigte er sich vor der Presse mit ernster Miene. Laut der Zeitschrift Se og Hør sprach er unverblümt über die gesundheitliche Lage der Kronprinzessin.

© Getty Images

Thronfolger macht sich Vorwürfe

„Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass es ihr in letzter Zeit deutlich schlechter gegangen ist“, sagt der norwegische Thronfolger, bevor er betont: „Deshalb mache ich mir Sorgen um ihre Gesundheit.“

Lungentransplantation

Mette-Marit benötige im Alltag permanent Sauerstoff, was ihr laut Haakon „ein wenig“ helfe. Auf die Frage der Journalisten, wann eine mögliche Lungentransplantation stattfinden werde, gab sich der 52-Jährige zurückhaltend. Das liege im Ermessen der Ärzte, so der Prinz.

Prinzessin Mette Marit und Prinz Haakon © Hersteller

Große Hilfe durch Kinder

In dieser schweren Phase findet die Familie in Oslo jedoch engen Halt. Prinz Haakon verlor bewegende Worte über den Zusammenhalt im Palast und lobte die Unterstützung der gemeinsamen Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20). Diese seien in den letzten sechs Monaten eine große Hilfe gewesen.

Mette-Marit © Getty Images

Sorgen um die Eltern

Neben seiner Frau bereitet dem Kronprinzen derzeit auch der Zustand seiner Eltern Kopfzerbrechen. Königin Sonja (88) wurde am vergangenen Wochenende wegen Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz für eine Woche krankgeschrieben, wie der Palast am Sonntag mitteilte.