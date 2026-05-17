Drama in Tirol: Frau (67) von Kuhherde totgetrampelt

Ein schreckliches Drama hat sich am Sonntag in Oberlienz in Osttirol abgespielt: Eine Kuhherde ging plötzlich auf ein österreichisches Ehepaar los. Für die 67-jährige Frau endete der Angriff tödlich.

Das Weidegebiet auf einer Gemeinschaftsweide bei Oberlienz war laut Angaben der Polizei ordnungsgemäß ausgeschildert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort rund 50 Kühe von lokalen Landwirten, die ihre Tiere auf den Feldern auf den nahenden Auftrieb vor der Almsaison vorbereiteten. Das Ehepaar war im Bereich dieser Weide unterwegs, als sich kurz nach Mittag das Unglück ereignete. Aus bisher noch völlig ungeklärten Gründen ging die gesamte Herde plötzlich auf die beiden Wanderer los.

Kuhattacke gibt große Rätsel auf

Die Wanderer hatten in der Situation offenbar die Gefahr falsch eingeschätzt. Die Tiere attackierten die 67-Jährige und ihren 65-jährigen Ehemann so heftig, dass die beiden keine Chance mehr hatten, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die wütenden Weidetiere ließen einfach nicht mehr von dem Ehepaar ab. Die Frau erlitt durch die Tritte und Stöße der Herde derart schwere Verletzungen, dass sie noch direkt an der Unfallstelle verstarb.

Ehemann in Klinik geflogen

Auch ihr Mann überstand den Angriff nicht unbeschadet und erlitt schwere Verletzungen auf der Weide. Nach der Erstversorgung vor Ort musste der schwerverletzte 65-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Die Polizei und die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls aufgenommen, weitere Erhebungen sind derzeit noch im Gange.