Aktionswoche: Gratis Haut-Check in Stockerau

Von 18. bis 23. Mai können Stockerauer ihre Haut kostenlos auf Sonnenschäden prüfen lassen - ein Service, das Leben retten kann.

In der Stockerauer "Herzstück Apotheke" (Hauptstraße 26) läuft eine Woche lang die große Sonnenschutz-Aktion des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz. Wer vorbeischaut, bekommt einen kostenlosen Hautcheck und persönliche Beratung. Sonnenbrand vermeiden, Hautalterung bremsen, Hautkrebsrisiko senken - Profis zeigen, worauf es wirklich ankommt.

Beim Check wird unter anderem der Hauttyp bestimmt, Pigmentveränderungen werden kontrolliert und individuelle Risikofaktoren ermittelt. Das Ganze dauert nur wenige Minuten und kann helfen, frühzeitig Gefahren zu erkennen.

Rund einer von fünf Menschen erkrankt im Laufe seines Lebens an Hautkrebs. Studien zeigen: Regelmäßiger Sonnenschutz reduziert das Risiko deutlich. Wer jetzt vorbeischaut, investiert in seine Gesundheit - kostenlos und ganz ohne Anmeldung.