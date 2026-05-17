1,15 Milliarde Fahrgäste: Ostregion knackt Rekord

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland entfällt mittlerweile ein Großteil der österreichweiten Öffi‑Nutzung - zwei von drei Fahrten finden hier statt.

1,15 Milliarden Menschen waren im Vorjahr in der Ostregion mit Bus, Bim, Bahn und U‑Bahn unterwegs, das entspricht einem Plus von 28 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wächst der sogenannte Bedarfsverkehr: Fast 400.000 Fahrgäste nutzten zuletzt Angebote wie Leopoldi‑Busse oder Anrufsammeltaxis, die die "letzte Meile" bis zur Haustür abdecken. Besonders interessant: Zwei Drittel der gesamten österreichischen Öffi‑Nachfrage entfallen mittlerweile auf die Ostregion. Der Aufwärtstrend hält seit Jahren an.

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Die Verkehrsleistung blieb 2025 auf einem hohen Niveau: 121,7 Millionen Buskilometer und 87,6 Millionen Schienenkilometer wurden in dieser Zeit erbracht. Während Bahn und Straßenbahn leicht weniger unterwegs waren, legte die U‑Bahn zu und erreichte 15,7 Millionen Kilometer.

Darüber hinaus wurde das Liniennetz weiter ausgebaut: 918 Linien, 15.357 Kilometer Netzlänge, mehr Fahrzeuge auf der Schiene (2.316 statt 2.298). Besonders stark boomen die VOR‑Klimatickets. Ende 2025 waren 86.000 Stück im Umlauf - ein Plus von 26 Prozent. Das KlimaTicket MetropolRegion schoss auf über 60.000 Verkäufe, das KlimaTicket Region auf 25.000. Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Öffi-Offensive der Ostregion auf reges Interesse stößt.