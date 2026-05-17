Niederösterreich startet in den "Kinosommer"

Der Kinosommer bringt ab Juni wieder Hollywood-Feeling unter freiem Himmel nach Niederösterreich.

Zum bereits 21. Mal startet heuer die Initiative "Kinosommer Niederösterreich" in die Open-Air-Saison. Von Juni bis September können Filmliebhaber in romantischen Schlossanlagen oder im gemütlichen Gastgarten Freiluftkino vom Feinsten genießen. In insgesamt 26 Gemeinden, quer durchs ganze Bundesland verteilt, finden provisorische Leinwanderlebnisse statt.

Das Programm setzt wieder auf einen bunten Mix. Neben internationalen Blockbustern warten preisgekrönte Kultfilme, österreichisches Programmkino und Klassiker aus über einem Jahrhundert Filmgeschichte auf die Besucher. Besonders im Fokus stehen europäische Arthouse-Filme sowie Beiträge aus dem Umfeld der Diagonale. Ergänzt wird das Angebot durch Kinderfilme, Dokus und Kurzfilme. Dazu gibt es vielerorts regionale Schmankerl und zum Teil auch persönliche Gespräche mit Filmschaffenden.

Beitrag zu kulturellen Vielfalt Niederösterreichs

Landeshauptfrau Mikl-Leitner betont: "Der Kinosommer Niederösterreich bringt seit vielen Jahren nationale und internationale Filmkunst an außergewöhnliche Freiluftspielorte im ganzen Land und macht Kino als einmaliges Erlebnis für ein breites Publikum zugänglich. Gleichzeitig leistet er einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt Niederösterreichs und stärkt die lebendige Filmszene nachhaltig."

Der Kinosommer wurde vor über 20 Jahren ins Leben gerufen, um Open-Air-Veranstalter finanziell und organisatorisch zu unterstützen. Heute zählt die Initiative zu den wichtigsten Kulturprojekten des Landes Niederösterreich. Zahlreiche Filme wurden zudem mit Unterstützung des Landes produziert und inszenieren das Bundesland immer wieder als eindrucksvolle Filmkulisse.