Menowin Fröhlich hat es tatsächlich geschafft. In einemdramatischen Finale sicherte sich der 38-Jährige am späten Samstagabend den Titel „Superstar 2026“. Doch der Sieg ist nicht für alle gerechtfertigt.

Es war der Moment, auf den er 21 Jahre lang gewartet hat. Nach der Verkündung des Ergebnisses im Kölner Studio gab es für Menowin Fröhlich kein Halten mehr. Mit Tränen in den Augen sank er auf den Boden, bevor er seinen Mentor Dieter Bohlen in eine lange Umarmung zog. Der ewige Zweite hat sein persönliches Trauma endlich besiegt.

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Ein Sieg gegen alle Widerstände

Die Reise von Menowin bei DSDS war alles andere als geradlinig. Schon 2005 galt er als Favorit, bis eine Gefängnisstrafe seinen Traum vorzeitig beendete. 2010 folgte die nächste bittere Pille: Trotz Rekord-Einschaltquoten und Favoritenrolle reichte es im Finale überraschend nur für Platz zwei. Dass er 2026 erneut antreten durfte, sorgte im Netz für heftige Diskussionen. Doch Fröhlich blieb fokussiert: „Ich würde mich übertrieben freuen, da einen Deckel drauf zu machen.“

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Das Finale der Emotionen

In der über dreieinhalbstündigen Liveshow setzte sich der gebürtige Münchner gegen die deutlich jüngere Konkurrenz durch:

Constance (19): Die emotionale Favoritin.

(19): Die emotionale Favoritin. Tyrell (19) & Paco (23): Die modernen Pop-Stimmen.

(19) & Paco (23): Die modernen Pop-Stimmen. Abii (24): Der Entertainer der Staffel.

Gewinnt Plattenvertrag

Am Ende war es Menowins raue Soul-Stimme und sein Final-Song „Mercy On Me“, die überzeugten. Neben dem Titel nimmt der neunfache Vater einen Plattenvertrag und eine Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Hause.

Fans beklagen Fake-Sendung

Doch für viel Fans der Show ist dieser Sieg nicht gerechtfertigt - im Netz überschlagen sich die Anklagen: "Ja, das war von Anfang an schon klar, dass er gewinnt. Für mich sah das so aus alles alles schon inszeniert wurde", "Lächerliche Fake Sendung. Habe seit 2004 geguckt. Nun bin ich raus", "Keine Überraschung. Da RTL und Bohlen dafür gesorgt haben."

Blick in die Zukunft

Während Menowin nun seinen Triumph feiert, stehen die Weichen für das nächste Jahr bereits fest. RTL bestätigte direkt im Anschluss, dass DSDS 2027 in die 23. Staffel gehen wird. Fans dürfen sich auf Kontinuität am Jurypult freuen: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido werden erneut nach dem nächsten Gesangstalent suchen.