Bombendrohung am Linzer Flughafen

Großeinsatz am Flughafen Linz! Die Polizei sucht das Airport-Gelände nach einer Bombendrohung nach Sprengstoff ab.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften durchsucht derzeit intensiv das Flughafengebäude, um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Die Exekutive reagierte damit unmittelbar auf eine telefonische Bombendrohung, die zuvor eingegangen war. Aufgrund der laufenden Maßnahmen ist das gesamte Areal abgesperrt, was zu massiven Einschränkungen führt.

Großaufgebot der Polizei vor Ort

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften am Einsatzort präsent, um das Gebäude systematisch zu kontrollieren. Derzeit konzentrieren sich die Ermittler darauf, das betroffene Flughafengebäude vollständig zu durchsuchen. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Lage zu klären und potenzielle Gefahren auszuschließen.

Sperre für das gesamte Areal

Um die Sicherheit der Bevölkerung nicht zu gefährden, hat die Polizei das gesamte Areal rund um den Flughafen abgeriegelt. Diese Sperre betrifft sowohl die Zugänge zum Flughafengebäude als auch die umliegenden Verkehrswege. Am heutigen Abend wären aber keine Flüge mehr geplant gewesen.