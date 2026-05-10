Schüsse bei Jagd auf nächtliche Teenie-Einbrecher (13 und 15)

Zwei Komplizen der hinlänglich bekannten Nothammer-Jugendbande - so genannt nach der Art und Weise, wie sie (Schau-)Fenster "öffnen" - wurden um 2.20 Uhr in der Früh im Stuwerviertel beim Wiener Prater gesichtet. Erst Schreckschüsse stoppte die beiden.

Wien. In der Nacht auf Samstag wurden mehrere Kräfte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in die Stuwerstraße aufgrund eines Einbruchsdiebstahls in ein Geschäftslokal beordert Durch einen Zeugen konnte eine genaue Personenbeschreibung abgegeben werden, sodass es den Beamten in kürzester Zeit gelang, zwei Verdächtige, auf die die Beschreibung zutraf, im Nahbereich anzutreffen.

Trotz mehrfacher verbaler Aufforderung stehen zu bleiben, kamen die zwei Flüchtenden der doch recht laut und verständlich formulierten "Bitte" nicht nach. In weiterer Folge wurden durch die Beamten Schreckschüsse in weiches Erdreich abgegeben, dabei wurden keine

Personen verletzt oder Sachen beschädigt. Die beiden nächtlichen Gestalten, ein 13- und ein 15-Jähriger Afghane, konnten schlussendlich angehalten werden.

Im Zuge von Personsdurchsuchungen konnte bei dem Unmündigen Diebesgut (Handys, Uhren und Zierkappen für Autofelgen) und bei dem zweiten Bürschchen ein Messer und ein Notfallhammer vorgefunden und sichergestellt werden. Der 13-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben und angezeigt. Bei der Sachverhaltsklärung und der Vernehmung des 15-Jährigen stellte sich dann heraus, dass der ältere der beiden für weitere drei Einbruchsdiebstähle in den vergangenen Tagen verantwortlich sein soll. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Ermittlungsbereich Diebstahl geführt.