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© GettyImages mrohana

Quartett gesucht

Teenie (17) von Bande überfallen und spitalreif geprügelt

04.05.26, 12:47
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Eine Fahndung nach zwei Mädchen und zwei Burschen läuft. 

Wien. Ein 17-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt von zwei Burschen und zwei Mädchen überfallen und verletzt worden. Dem Raubopfer wurden sein Handy sowie seine Hose abgenommen. Der 17-Jährige wurde geschlagen und zu Boden gestoßen, dadurch erlitt er eine Rissquetschwunde im Gesicht und Prellungen an den Armen. Die unbekannten Täter flüchteten, die geraubte Hose warfen sie in einen Mistkübel. Nach den Jugendlichen wird gefahndet.

Die Tat wurde gegen 17.00 Uhr in der Doningasse verübt. Der 17-Jährige war mit einem Freund unterwegs, als die beiden von der Vierer-Gruppe umzingelt und beschimpft wurden. Der Freund flüchtete aber laut Polizei. Nach der Tat bemerkte eine Fußgängerin den verletzten 17-Jährigen und rief die Polizei. Der Bursche wurde von der Rettung versorgt und in ein Spital gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord.

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