Österreichs ERSTE Pantomime-Schule im Waldviertel

Waidhofen an der Thaya macht Geschichte: Im kleinsten Theater Niederösterreichs entsteht Österreichs erste Ausbildungsstätte für Pantomime und Clownerie – ein absolutes Novum!

Nina Hlava ist ein echtes Unikat: Die Waldviertlerin ist die EINZIGE Solopantomimin in ganz Österreich! Studiert in Prag, Erfahrung aus den USA – und jetzt bringt sie ihr Wissen ins Theater an der Mauer in Waidhofen. Ihr Ziel: Pantomime in Österreich endlich etablieren. Denn hierzulande, so Hlava, "regiert das Wort" – das soll sich ändern!

Jeder kann's lernen – vom Softwareentwickler bis zur Sozialpädagogin

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Keine Vorkenntnisse nötig! Die Workshops sind offen für alle – und die Teilnehmer sind bunt gemischt. Der Clou: Was man lernt, hilft auch im Alltag. Mehr Körperbewusstsein, besseres Auftreten, mehr Ausstrahlung. Teilnehmerin Linda Baburek schwärmt: "Wenn wir uns aufrichten, haben wir eine ganz andere Wirkung nach außen!"

59 Sitzplätze – aber ganz groß!

Das Theater an der Mauer ist winzig – nur 59 Plätze, Niederösterreichs kleinstes Theater! Doch hier entsteht Großes: Eine mehrjährige Ausbildung, internationale Künstler als Lehrer, eine eigene Bühne zum Üben. Theaterleiter Ewald Polacek freut sich: "Man kann das Erlernte sofort auf der Bühne ausprobieren!" Interessierte können sich bereits jetzt anmelden. Österreichische Theatergeschichte schreiben – und das im Waldviertel!