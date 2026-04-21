Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wer charmant und geistreich auftritt, kommt bestimmt noch besser an.

Wer charmant und geistreich auftritt, kommt bestimmt noch besser an. Beruf: Da sich über alles reden lässt, ist es auch leichter, sich zu einigen.

Da sich über alles reden lässt, ist es auch leichter, sich zu einigen. Fitness: Sie sind bestimmt flott unterwegs. Nur nicht wieder zu viel Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt? Seien Sie ein bisschen flexibler!

Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt? Seien Sie ein bisschen flexibler! Beruf: Heute ist es wichtig, schnell zu reagieren. Hören Sie mal auf andere!

Heute ist es wichtig, schnell zu reagieren. Hören Sie mal auf andere! Fitness: Beweglicher und auch sportlicher! Tun Sie mehr für Ihren Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man kommt ohnehin auf Sie zu, Sie können aber auch den Anfang machen.

Man kommt ohnehin auf Sie zu, Sie können aber auch den Anfang machen. Beruf: Es wird einfacher, andere von Ihren Ideen und Plänen zu überzeugen.

Es wird einfacher, andere von Ihren Ideen und Plänen zu überzeugen. Fitness: Ruhig entschlossener voran! Sie dürfen mit positivem Feedback rechnen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Widerstände loslassen und neuen Gesprächsansätzen eine Chance geben!

Widerstände loslassen und neuen Gesprächsansätzen eine Chance geben! Beruf: Keine Rechthaberei mehr! Für Neues offen zu sein, ist viel sinnvoller.

Keine Rechthaberei mehr! Für Neues offen zu sein, ist viel sinnvoller. Fitness: Ein wenig flotter darf es schon sein, wenn Sie konzentriert bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Freundlich und gesprächig mag man Sie, aber keinesfalls leichtsinnig!

Freundlich und gesprächig mag man Sie, aber keinesfalls leichtsinnig! Beruf: Auch wenn Sie wissen, was Sie wollen, sollten Sie geduldiger zuhören.

Auch wenn Sie wissen, was Sie wollen, sollten Sie geduldiger zuhören. Fitness: Den Kreislauf stärken: Hinaus an die frische Luft und viel Bewegung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es ist wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Und nicht zu emotionell!

Es ist wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Und nicht zu emotionell! Beruf: Seien Sie flexibler, lassen Sie sich von guten Argumenten überzeugen!

Seien Sie flexibler, lassen Sie sich von guten Argumenten überzeugen! Fitness: Durchatmen, das rechte Maß finden! So haben Sie viel weniger Stress.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man hat bestimmt Augen für Sie. Nehmen sie Wohlwollen freundlich an!

Man hat bestimmt Augen für Sie. Nehmen sie Wohlwollen freundlich an! Beruf: Vermitteln Sie Ihre Pläne und Ideen! Aber geduldig und diplomatisch!

Vermitteln Sie Ihre Pläne und Ideen! Aber geduldig und diplomatisch! Fitness: Motivation sinnvoll nutzen! Stärken Sie heute Körper Geist und Seele!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mehr Spontaneität! Machen Sie einfach mit, wenn man Sie auffordert!

Mehr Spontaneität! Machen Sie einfach mit, wenn man Sie auffordert! Beruf: Kommunikativ und offen für die Ideen anderer! Austausch bringt Erfolg.

Kommunikativ und offen für die Ideen anderer! Austausch bringt Erfolg. Fitness: Flexibilität und schnelles Reagieren sind heute besonders wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Zustimmung statt Widerstand! Wer freundlich mitmacht, ist willkommen.

Zustimmung statt Widerstand! Wer freundlich mitmacht, ist willkommen. Beruf: Beziehen Sie andere in Ihre Pläne ein, statt eigensinnig zu agieren!

Beziehen Sie andere in Ihre Pläne ein, statt eigensinnig zu agieren! Fitness: Es kommt auf eine kooperative Haltung an! Die macht alles leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn man mit Ihnen auch Spaß haben kann, läuft es heute sicher besser.

Wenn man mit Ihnen auch Spaß haben kann, läuft es heute sicher besser. Beruf: Hören Sie anderen ernsthaft zu und wirken Sie einfach konstruktiv mit!

Hören Sie anderen ernsthaft zu und wirken Sie einfach konstruktiv mit! Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Gelenkigkeit! Etwas Sport im Freien wäre gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man ist Ihnen wohlgesinnt. Wer verlässlich ist, hat jetzt gute Karten.

Man ist Ihnen wohlgesinnt. Wer verlässlich ist, hat jetzt gute Karten. Beruf: Neue Pläne genau kalkulieren, dann stimmt man Ihnen sicher gerne zu!

Neue Pläne genau kalkulieren, dann stimmt man Ihnen sicher gerne zu! Fitness: Heute haben Sie wieder viel Energie. Verausgaben Sie sich aber nicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Stress und Überforderung liegen in der Luft. Rat und Hilfe annehmen!

Stress und Überforderung liegen in der Luft. Rat und Hilfe annehmen! Beruf: Nehmen Sie Vorschläge und Ideen anderer positiv und wohlwollend an!

Nehmen Sie Vorschläge und Ideen anderer positiv und wohlwollend an! Fitness: Bloß nicht wieder stressen lassen! Auf Teamwork bauen und kooperieren!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.