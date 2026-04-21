Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026

Von
21.04.26, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Wer charmant und geistreich auftritt, kommt bestimmt noch besser an. 
  • Beruf: Da sich über alles reden lässt, ist es auch leichter, sich zu einigen. 
  • Fitness: Sie sind bestimmt flott unterwegs. Nur nicht wieder zu viel Stress! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Fühlen Sie sich zu sehr bedrängt? Seien Sie ein bisschen flexibler! 
  • Beruf: Heute ist es wichtig, schnell zu reagieren. Hören Sie mal auf andere! 
  • Fitness: Beweglicher und auch sportlicher! Tun Sie mehr für Ihren Kreislauf! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Man kommt ohnehin auf Sie zu, Sie können aber auch den Anfang machen. 
  • Beruf: Es wird einfacher, andere von Ihren Ideen und Plänen zu überzeugen. 
  • Fitness: Ruhig entschlossener voran! Sie dürfen mit positivem Feedback rechnen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Widerstände loslassen und neuen Gesprächsansätzen eine Chance geben! 
  • Beruf: Keine Rechthaberei mehr! Für Neues offen zu sein, ist viel sinnvoller. 
  • Fitness: Ein wenig flotter darf es schon sein, wenn Sie konzentriert bleiben. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Freundlich und gesprächig mag man Sie, aber keinesfalls leichtsinnig! 
  • Beruf: Auch wenn Sie wissen, was Sie wollen, sollten Sie geduldiger zuhören. 
  • Fitness: Den Kreislauf stärken: Hinaus an die frische Luft und viel Bewegung! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Es ist wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Und nicht zu emotionell! 
  • Beruf: Seien Sie flexibler, lassen Sie sich von guten Argumenten überzeugen! 
  • Fitness: Durchatmen, das rechte Maß finden! So haben Sie viel weniger Stress. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Man hat bestimmt Augen für Sie. Nehmen sie Wohlwollen freundlich an! 
  • Beruf: Vermitteln Sie Ihre Pläne und Ideen! Aber geduldig und diplomatisch! 
  • Fitness: Motivation sinnvoll nutzen! Stärken Sie heute Körper Geist und Seele! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Mehr Spontaneität! Machen Sie einfach mit, wenn man Sie auffordert! 
  • Beruf: Kommunikativ und offen für die Ideen anderer! Austausch bringt Erfolg. 
  • Fitness: Flexibilität und schnelles Reagieren sind heute besonders wichtig. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Zustimmung statt Widerstand! Wer freundlich mitmacht, ist willkommen. 
  • Beruf: Beziehen Sie andere in Ihre Pläne ein, statt eigensinnig zu agieren! 
  • Fitness: Es kommt auf eine kooperative Haltung an! Die macht alles leichter. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Wenn man mit Ihnen auch Spaß haben kann, läuft es heute sicher besser. 
  • Beruf: Hören Sie anderen ernsthaft zu und wirken Sie einfach konstruktiv mit! 
  • Fitness: Tun Sie mehr für Ihre Gelenkigkeit! Etwas Sport im Freien wäre gut. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Man ist Ihnen wohlgesinnt. Wer verlässlich ist, hat jetzt gute Karten. 
  • Beruf: Neue Pläne genau kalkulieren, dann stimmt man Ihnen sicher gerne zu! 
  • Fitness: Heute haben Sie wieder viel Energie. Verausgaben Sie sich aber nicht! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.04.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Stress und Überforderung liegen in der Luft. Rat und Hilfe annehmen! 
  • Beruf: Nehmen Sie Vorschläge und Ideen anderer positiv und wohlwollend an! 
  • Fitness: Bloß nicht wieder stressen lassen! Auf Teamwork bauen und kooperieren! 

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen