Diese europäische Metropole ist offiziell die bunteste Stadt der Welt

Wenn wir unseren Urlaub buchen, achten wir auf Strände, Sehenswürdigkeiten oder gutes Essen. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie farbenfroh Ihr Reiseziel ist? Vielleicht sollten Sie das tun! Denn Farben sind der ultimative Stimmungs-Booster.

Farben sind nicht nur etwas fürs Auge. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie wir die Welt erleben. Sie können unsere Emotionen steuern, unser Energielevel pushen und dafür sorgen, dass sich Orte nie vergessen werden. Wenn Farben also unsere Stimmung direkt beeinflussen können, wohin reisen wir dann, um die absolute Gute-Laune-Garantie zu bekommen?

Der Reiseversicherungsspezialist JustCover hat genau das in einer neuen Analyse untersucht. Dafür wurden unzählige ungefilterte Bilder von Skylines, Architektur, Sehenswürdigkeiten und Luftaufnahmen bewertet. Das Ergebnis? Ein Feuerwerk der Farben und der Sieger liegt nur wenige Flugstunden von uns entfernt.

Lissabon ist die farbenfroheste Stadt der Welt

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Trommelwirbel für die unangefochtene Nummer eins: Lissabon! Wer schon einmal durch die engen, steilen Gassen der portugiesischen Hauptstadt geschlendert ist, wird sofort nicken. Lissabon gleicht einer gigantischen Malerpalette, die über ein historisches Meisterwerk gegossen wurde. Von pastellfarbenen Gebäudefassaden über spektakuläre Street-Art bis hin zu den weltberühmten, kunstvoll verzierten Azulejos (Keramikfliesen), diese Stadt ist ein einziger Rausch für die Sinne.

Platz 2: Der kunterbunte Kontrast von Kuala Lumpur

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Die Silbermedaille geht nach Asien. In Kuala Lumpur prallen Welten aufeinander und das in allen Farben des Regenbogens. Der extreme Kontrast zwischen futuristischen, kühlen Wolkenkratzern und traditioneller Bauweise macht die Stadt so besonders. Die Tempel und Schreine leuchten in satten Tönen, und wer die berühmten Batu-Höhlen vor den Toren der Stadt besucht, wird von einer atemberaubend bunten Treppe begrüßt, die geradewegs in den Berg führt.

Portugal räumt doppelt ab: Porto holt Bronze

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Portugal ist offenbar das Epizentrum der Farbenfreude, denn auch Platz 3 geht auf die iberische Halbinsel: Porto. Besonders das historische Viertel Ribeira ist ein absoluter Hingucker. Hier reihen sich ikonische, bunte Häuser mit leuchtend roten Dächern direkt an den Fluss Douro. Tipp: Den besten Blick auf dieses farbgewaltige Spektakel haben Sie von der imposanten Brücke Dom Luis I.

Plätze 4 und 5 gehen nach Südamerika

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Die Plätze vier und fünf bringen uns direkt nach Südamerika: Platz 4 sichert sich Cartagena in Kolumbien. Diese Stadt ist berühmt für ihre farbenfrohen Häuser, deren Balkone unter der Last blühender Blumenkästen fast zusammenbrechen. Umrahmt wird die historische, bunte Altstadt von einer elf Kilometer langen Verteidigungsmauer (UNESCO-Weltkulturerbe).

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Platz 5 belegt Rio de Janeiro in Brasilien. Über 2,3 Millionen einzigartige Farben konnte die Studie auf den Bildern von Rio feststellen. Das liegt an den legendären, bunt gefliesten Treppen und Wänden der Stadt und natürlich am unvergleichlich farbenfrohen Karneval, der die ganze Metropole in ein Farbenmeer taucht.

Die Top 10 der buntesten Städte der Welt im Überblick

Lissabon, Portugal Kuala Lumpur, Malaysia Porto, Portugal Cartagena, Kolumbien Rio de Janeiro, Brasilien Guanajuato, Mexiko Havanna, Kuba Hanoi, Vietnam New Orleans, USA Medellín, Kolumbien

Wer dem grauen Alltag entfliehen will, muss nicht zwangsläufig an den Strand. Manchmal reicht schon ein Städtetrip an einen Ort, an dem die Gebäude, Straßen und Kulturen in den schönsten Farben leuchten.