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Platz 1 überrascht: Tripadvisor kürt die besten Sehenswürdigkeiten 2026
© Getty Images

Best of the Best

Platz 1 überrascht: Tripadvisor kürt die besten Sehenswürdigkeiten 2026

05.05.26, 10:12
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Wer eine fremde Stadt erkundet, will die Highlights sehen, doch oft entpuppen sich berühmte Spots als totale Touristenfallen. Damit Sie Ihre Zeit nicht in endlosen Schlangen vor überbewerteten Fassaden verschwenden, hat Tripadvisor jetzt die Must-sees für 2026 gekürt. 

Die „Travellers' Choice Awards Best of the Best“ wurden vergeben und nur die absolute Crème de la Crème der Sehenswürdigkeiten darf sich über diesen Award freuen. Nur wer ein Jahr lang Spitzenbewertungen kassiert hat, bekommt das goldene Siegel. Um das in Perspektive zu setzen: Weniger als 1 % der acht Millionen Unternehmenseinträge auf Tripadvisor schafft es in diese Gruppe. Wir verraten Ihnen, welche Sehenswürdigkeiten sich 2026 wirklich lohnen.

Platz 1: HMY Britannia (Edinburgh, Schottland)

Platz 1 überrascht: Tripadvisor kürt die besten Sehenswürdigkeiten 2026
© Getty Images

Die Royal Yacht Britannia erobert 2026 den Thron der Tripadvisor-Community. Das Schiff war über 40 Jahre lang das schwimmende Zuhause von Queen Elizabeth II. und der königlichen Familie und legte auf seinen Reisen sagenhafte eine Million Seemeilen zurück. Heute können Besucher auf fünf Decks frei in die Fußstapfen der Royals treten. Ob beim Bestaunen der prunkvollen Räumlichkeiten oder bei einer stilechten Tasse Tee im hauseigenen „Royal Deck Tearoom“ mit Blick aufs Wasser: Die Präsentation, die fesselnden Audio-Touren und das hautnah greifbare historische Flair machen die HMY Britannia zur Nummer 1 der Welt.

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Platz 2: Sagrada Família (Barcelona, Spanien)

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© Getty Images

Die weltberühmte Sagrada Família landet auf Platz 2! Pünktlich zum 100. Todestag von Antoni Gaudí wurde das Bauwerk nach über 140 Jahren Bauzeit mit der Fertigstellung des gewaltigen Jesus-Christus-Turms im Februar 2026 endlich strukturell vollendet. Mit schwindelerregenden 172,5 Metern ist sie nun offiziell die höchste Kirche der Welt und krönt von nun an komplett gerüstfrei die Skyline von Barcelona. Ein historischer Anblick, für den man die Warteschlangen liebend gerne in Kauf nimmt.

Platz 3: Gardens by the Bay (Singapur)

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© Getty Images

Dieser gigantische Naturpark in Singapur wirkt, als wäre er direkt einem Science-Fiction-Epos entsprungen. Die berühmten, stählernen „Supertree“-Strukturen, die nachts in einem spektakulären Lichtermeer erstrahlen, und gigantische Gewächshäuser wie der nebelverhangene „Cloud Forest“ machen diesen Ort zu einem surreal schönen Erlebnis. Ein hochverdienter Bronze-Platz für dieses botanische Hightech-Meisterwerk.

Platz 4: Empire State Building (New York City, USA)

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Ein echter Dauerbrenner und das absolute Muss für jeden Big-Apple-Besucher. Das legendäre Art-Deco-Wahrzeichen dominiert nicht nur die Skyline von Manhattan, sondern bietet von seinen frisch renovierten Aussichtsplattformen auch einen unvergleichlichen 360-Grad-Blick auf die pulsierende Metropole. Die unzähligen begeisterten Bewertungen zeigen: New Yorks berühmtester Wolkenkratzer hat absolut nichts von seiner Magie eingebüßt.

Platz 5: Cayman Crystal Caves (Grand Cayman)

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© Getty Images

Tief versteckt in den üppigen Tropenwäldern von Grand Cayman wartet ein echtes Naturwunder auf Entdecker. Die Cayman Crystal Caves sind ein atemberaubendes Labyrinth, in dem sich gewaltige Stalaktiten über Jahrmillionen hinweg durch unzählige Wassertropfen geformt haben. Besucher können auf ihrer Tour drei faszinierende Höhlen erkunden: die von Baumwurzeln durchzogene „Roots Cave“, die von der Sonne angestrahlte „Open Ceiling Cave“ und die magische „Lake Cave“ mit ihrem spiegelglatten unterirdischen See.

Die Top 10 der besten Sehenswürdigkeiten 2026 im Überblick

  1. HMY Britannia, Vereinigtes Königreich
  2. Sagrada Família, Spanien
  3. Gardens by the Bay, Singapur
  4. Empire State Building, New York
  5. Cayman Crystal Caves, Kaimaninseln
  6. The Real Mary King's Close, Vereinigtes Königreich
  7. Miniatur Wunderland, Deutschland
  8. Eiffelturm, Frankreich
  9. Sun Studio, Tennessee
  10. Cachoeira Boca da Onça, Brasilien

Diese Sehenswürdigkeiten halten garantiert, was sie versprechen.

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