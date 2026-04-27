Auch eines in Österreich: Die besten neuen Hotels 2026 laut Condé Nast Traveller

Die jährliche „Hot List“ des Reisemagazins Condé Nast Traveller ist da. Sie stellt die spektakulärsten Hotel-Neueröffnungen weltweit vor und das absolute Highlight für uns: Ein neues Juwel im Herzen von Wien hat es unter die internationalen Favoriten geschafft.

Die Experten von Condé Nast Traveller sind um den Globus gereist und haben ihre frisch kuratierte „Hot List“ für das Jahr 2026 veröffentlicht. Von abgeschiedenen Wüsten-Lodges bis hin zu Milliarden-Dollar-Renovierungen in Megametropolen: Das sind die aufregendsten Adressen des Jahres.

Europa

Mandarin Oriental, Wien

Mitten im ersten Bezirk Wiens hat ein Meisterwerk der Architektur neues Leben eingehaucht bekommen. Das historische Gebäude, einst ein eher verstaubtes Gerichtsgebäude aus der Jugendstil-Epoche, wurde vom Londoner Studio Goddard Littlefair und der Luxuskette Mandarin Oriental subtil umgestaltet. Die Strenge des alten Gemäuers wurde abgemildert, um der Wiener Secession Tribut zu zollen. Das Ergebnis? Ein lichtdurchfluteter Raum voller geometrischer Designelemente. Das Hotel glänzt mit 138 Zimmern und Suiten, einem atemberaubenden Spa mit Indoor-Pool und kulinarischen Highlights wie dem Le Sept und der Brasserie Atelier 7.

Orient Express La Minerva, Rom, Italien

Ein prächtig gestalteter steinerner Elefant ("Elefantino") auf der Piazza ist sicherlich die großartigste Zierde, die jemals den Eingang eines Hotels markiert hat. Die Zimmer bieten einen direkten Blick auf den Dickhäuter, das Pantheon und die Basilika Santa Maria sopra Minerva. Ursprünglich ein Palazzo aus dem 17. Jahrhundert und seit 1811 als Hotel eine römische Institution, verbindet das komplett neu restaurierte Haus nun den goldenen Luxus historischer Zugreisen mit modernem Glamour.

Tella Thera, Kreta, Griechenland

Kykladischer Charme trifft auf luftigen, ungezwungenen Barfuß-Luxus. Tella Thera fügt sich mit erdigen Texturen und weiß getünchten Wänden harmonisch in die raue kretische Umgebung ein. Entworfen vom Architekturbüro Pieris, das das atemberaubende Licht Griechenlands durch großzügige Oberlichter geradezu zelebriert.

Don Carlos Marbella, Spanien

An den weißen Stränden von Playa Elbiria in Andalusien feiert eine Ikone nach umfassender Renovierung ihre Wiedergeburt. Das neue, sich über zwei Etagen erstreckende Natura Bissé Spa und die verbesserte Neuauflage des legendären Nikki Beach Marbella machen das Resort zum absoluten Place-to-be.

Amerika

Waldorf Astoria, New York City, USA

Nur wenige Eröffnungen haben jemals für so viel Aufsehen gesorgt! Nach acht Jahren Schließung und einer Milliarden Dollar schweren Umgestaltung feierte die Grande Dame der Park Avenue im Sommer 2025 ihre Rückkehr. Das Traumhotel nostalgischer „Gossip Girl“-Fans präsentiert sich im aufpolierten Art-déco-Look. Statt der einst 1.400 Räume gibt es heute 375 hochmoderne Gästezimmer, was viel Platz und exklusiven Service garantiert.

One&Only Moonlight Basin, Big Sky, Montana, USA

Dieses alpine Resort definiert Berg-Luxus neu. Whirlpools im Freien, Terrassen mit prasselnden Feuerstellen und der unendliche Blick auf die Madison Range. Im Winter lockt feinster Pulverschnee, im Sommer blühende Wildblumenpfade.

Inkaterra Cabo Blanco, Piura, Peru

Genau dort, wo raue Wüste und das wilde Meer aufeinandertreffen. Freuen Sie sich auf atemberaubende Infinity-Pools, Freiluftbäder und Suiten, deren Betten perfekt auf die sanften Pazifik-Wellen ausgerichtet sind.

Afrika und Naher Osten

Jumeirah Marsa Al Arab, Dubai, VAE

Mit einer Form, die an eine aerodynamische Superyacht erinnert, verkörpert dieses Hotel den ganzen futuristischen Luxus-Geist Dubais. Lichtdurchflutete Zimmer mit privaten Terrassen, Privatstrand, vier Pools und sogar ein eigener Yachthafen mit 82 Liegeplätzen warten auf Sie.

Rosewood Doha, Doha, Katar

Zwei spektakuläre, vom Korallenriff inspirierte Zwillingstürme erheben sich an der Küste von Lusail City. Das Design feiert das katarische Erbe mit aufwendigen Gitterwerken. Ein Highlight ist das Patisserie-Konzept The Butterfly Room, dessen Törtchen wie funkelnde Juwelen aussehen.

Laba Grumeti Art Lodge, Tansania

Sie schlafen hier de facto in einer hochklassigen Kunstgalerie, mitten im Herzen der westlichen Serengeti. Im geschwungenen Infinity-Pool mit Blick auf die afrikanische Wildnis möchte man ewig verweilen.

Asien

Aman Nai Lert, Bangkok, Thailand

Dieses Refugium ist bis ins kleinste Detail mit der lokalen Kultur verwurzelt. Ein Highlight für Familien sind die maßgeschneiderten Tipis, die den berühmten Haus-Leoparden Chao Taem darstellen. Die Badewannen sind so gewaltig, dass sie praktisch als Tauchbecken durchgehen.

Kimpton Tsim Sha Tsui, Hongkong

Das 50-stöckige Gebäude in cooler V-Form maximiert die Aussichten auf die Skyline von Hongkong. Kühne Innenausstattung trifft auf exzellente Kulinarik: Im hauseigenen Restaurant Jija kocht Spitzenköchin Vicky Lau unglaubliche südwestchinesische Gerichte.

Lombok Private Villas Estate, Lombok, Indonesien

Ein modernes Versteck an einem unberührten Strandabschnitt im Nordwesten von Lombok. Neun flach in den rohen Stein gebaute Villen fügen sich harmonisch in den zinnfarbenen Sand ein. Perfekt für all jene, die Ruhe mit einem Kerastase-Salon und einem OFYR-Grillrestaurant kombinieren wollen.