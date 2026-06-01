Das sind die schönsten Strandhotels in Europa 2026

Das Reisemagazin "Condé Nast Traveller" kürte die exklusivsten Hotels direkt am Meer. Wir verraten, in welchen Hotels sich ein Urlaub diesen Sommer wirklich lohnt.

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Ein Urlaub am Meer ist für viele der Inbegriff des Sommers. Doch die Wahl des richtigen Hotels entscheidet oft über Top oder Flop. Das Reisemagazin "Condé Nast Traveller" veröffentlichte seine Experten-Liste der besten Strandhotels Europas für 2026 und stellte dabei Unterkünfte für jeden Geschmack vor – von romantischen Hideaways für Paare bis hin zu familienfreundlichen Luxus-Oasen.

Griechenland dominiert die Top-Liste

Besonders griechische Hotels konnten die Reise-Experten überzeugen. Mit dabei sind unter anderem:

Cali Mykonos: Als Top-Tipp für Paare, die abseits des Trubels der Insel luxuriöse Ruhe suchen.

Als Top-Tipp für Paare, die abseits des Trubels der Insel luxuriöse Ruhe suchen. Sani Asterias, Halkidiki: Gilt als Maßstab für den gehobenen Familienurlaub in Europa mit herausragender Kinderbetreuung.

Gilt als Maßstab für den gehobenen Familienurlaub in Europa mit herausragender Kinderbetreuung. Mandarin Oriental, Costa Navarino: Eine neuere Anlage, die mit Design und Service auf der Peloponnes-Halbinsel punktet.

Eine neuere Anlage, die mit Design und Service auf der Peloponnes-Halbinsel punktet. Santa Marina, Mykonos: Das Resort besticht mit dem einzigen Privatstrand der Insel und zieht ein internationales Jet-Set-Publikum an.

Das Resort besticht mit dem einzigen Privatstrand der Insel und zieht ein internationales Jet-Set-Publikum an. Cove Paros, Paros: Ein stilvolles Boutique-Hotel in der Bucht von Agioi Anargyroi, nahe dem malerischen Ort Naoussa.

Ein stilvolles Boutique-Hotel in der Bucht von Agioi Anargyroi, nahe dem malerischen Ort Naoussa. Oku Kos, Kos: Ein Hotel mit Fokus auf Entspannung und einem Design, das von der griechischen Lebensart inspiriert ist.

Oku Kos © Oku Kos

Luxus in Spanien und Italien

Auch Spanien und Italien sind mit legendären Adressen vertreten. Auf Ibiza überzeugt das Nobu Hotel Ibiza Bay mit seiner Lage am Talamanca-Strand und erstklassigem Service.

Auf der Nachbarinsel Formentera lockt das Dunas de Formentera: Ein restauriertes Resort, das mit schlichter Eleganz und direkter Lage in den Dünen punktet.

Dunas de Formentera © Dunas de Formentera

In Marbella gehört der traditionsreiche Marbella Club weiterhin zur absoluten Spitze.

Italien punktet unter anderem mit dem Hotel La Palma auf Capri, das den Glamour vergangener Tage wieder aufleben lässt, und der Villa Sant'Andrea, einem Belmond Hotel auf Sizilien, das mit seinem Privatstrand in der Bucht von Mazzarò begeistert.

Geheimtipps in der Türkei

Die Türkei sichert sich ebenfalls einen festen Platz in der Luxus-Liga. Das Yazz Collective in Fethiye wird als perfekter Ort für alle beschrieben, die einen entspannten Beach-Club-Vibe suchen. Das Six Senses Kaplankaya wiederum beeindruckt mit seiner Weitläufigkeit und dem Fokus auf absolute Privatsphäre und Wellness.

Six Senses Kaplankaya © Six Senses Kaplankaya

Die neue Generation der europäischen Spitzenhotellerie definiert Luxus neu. Statt auf protzigen Glamour setzen die Gewinner auf diskrete Perfektion, absolute Privatsphäre und maßgeschneiderte Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben.