Sani Resort: Erholung an der Ägäis

Saisonstart im preisgekrönten Luxusresort auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki mit Sonne, Strand, Sport und Wellness.

Eine Wohlfühloase an der griechischen Küste – so kann man das Sani Resort auf der Halbinsel Chalkidiki bezeichnen. Gelegen inmitten von über 400 Hektar Naturschutzgebieten bietet es seinen Gästen die perfekte Kulisse für einen erholsamen Urlaub: Auf der einen Seite warten sieben Traumstrände und das glasklare Wasser der Ägäis, auf der anderen Seite erstrecken sich ein Pinienwald und Sumpflandschaften, die mehr als 225 Vogelarten ein Zuhause bieten. In dieser Idylle ist ein Fünf-Sterne-Resort gewachsen, das sich ganz dem leisen Luxus verschrieben hat: Zeitlose Eleganz, modernes Design und der Fokus auf Nachhaltigkeit zeichnen das vielfältige Urlaubsparadies aus und machen es zu einem unvergleichlichen Rückzugsort.

© Sani Resort

Luxus mal fünf

Die Gäste können sich zwischen fünf außergewöhnlichen Unterkünften entscheiden. Das größte Hotel des Resorts ist das Sani Beach in direkter Strandlage. Mit hellen Doppelzimmern und familienfreundlichen Suiten ist es eine hervorragende Wahl, wenn man mit Kindern reist. Wer die Natur genießen möchte, wird sich im Sani Club wohlfühlen.

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Eingebettet in alte Olivenhaine liegt es am äußersten Rand des Resorts und ist nur ein paar Schritte von den prächtigen Wäldern, die zu langen Spaziergängen einladen, entfernt. Ganz in der Nähe der Marina, dem kosmopolitischen Zentrum der Anlage, befindet sich das Sani Dunes Hotel – ein guter Ausgangspunkt, wenn man Sternenküche und Nachtleben genießen möchte. Gleichzeitig präsentiert es sich als modernes Hotel, das zeitgenössischen Stil und mediterranes Flair verbindet. Ebenfalls in der Nähe der Marina ist das Porto Sani, zugeschnitten auf die Bedürfnisse junger Familien, in dem es beheizte Pools und ein Kleinkinder-Spritzbad gibt.

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Das exklusivste Hotel des Resorts ist das Sani Asterias, in dem Privatsphäre ganz besonders groß geschrieben wird. Einige der geschmackvollen Beachfront Residences sind mit Privatpool ausgestattet. Neben Diskretion dürfen die Urlauberinnen und Urlauber sich hier über viel Platz in eleganter und einladender Atmosphäre freuen.

Wellness vom Feinsten

Zu den fünf Hotels gibt es natürlich auch ebenso viele Wellnesstempel: Jede Unterkunft hat ihr eigenes Spa mit unterschiedlichen Angeboten. Im Resort findet man Dampfbäder, Saunen und Hamams, kann eine Vielzahl an Massagen und verwöhnende Behandlungen buchen und sich rundum verwöhnen lassen.

Dazu gibt es Yoga- und Pilateseinheiten mit Meerblick, zahlreiche Bewegungsangebote wie geführte Joggingrunden, Waldspaziergänge, ein Rafael Nadal Tennis Center und eine Chelsea FC Football Academy. Treetop Climbing, Bogenschießen oder Kletterwand? Alles möglich! Das Wasser kann man per Boot, beim Wasserskifahren, Tauchen oder Schnorcheln erkunden und eine eigene Schwimm- und Meerjungfrauenakademie lässt die kühnsten Träume kleiner Badenixen wahr werden.

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Kulinarik auf höchstem Niveau. Dass man im Sani Resort nicht nur gut, sondern exzellent isst, versprechen 25 Restaurants und 15 Bars, die sich auf dem Gelände verteilen. Neben griechischer Küche kommen internationale Gerichte auf die Tische: Ein Abend beim Italiener, ein Abstecher zum Spanier oder ein kulinarischer Ausflug nach Lima sind, ganz nach Lust und Laune, möglich.

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Das Aushängeschild ist das Water Restaurant & Bar des Sani Asterias, in dem der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Chef Bruno Oger mit französisch-mediterraner Küche begeistert.

Maria Kobetic