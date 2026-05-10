Das sollten Sie in der Woche vom 11. Mai bis 17. Mai laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 11.05. - 17.05.

Montag - 11. Mai 2026

Mond nimmt ab

Fische

Ein guter Tag zum Fasten. Nach den letzten Naschereien möglichst nur noch Obst und Gemüse essen. Barfußgehen aktiviert den gesamten Körperfluss.

Dienstag - 12. Mai 2026

Mond nimmt ab

Fische

Alkohol, Zigaretten und Medikamente wirken an Fische stärker. Bequeme Schuhe sind an Fischetagen von Vorteil.

Mittwoch - 13. Mai 2026

Mond nimmt ab

Fische

Heute Blumenkästen, Kübelpflanzen und Topfpflanzen gießen. Bis Samstag stehen die Chancen zum Entschlacken gut. Heute keine Süßigkeiten, Kopfwehgefahr!

Donnerstag - 14. Mai 2026

Mond nimmt ab

Widder

Langes Ausschlafen ist nicht immer optimal. Das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen und verursacht sogar oftmals Depressionen.

Freitag - 15. Mai 2026

Mond nimmt ab

Widder

Keine Schokolade, wenn Sie zu Migräne neigen. Kopfmassagen zeigen eine belebende Wirkung. Weiß und Grün unterstützen den Tag.

Samstag - 16. Mai 2026

Neumond

Stier

An Neumond fällt es leichter, alles loszulassen. Atmen Sie tief ein und aus und überlassen Sie Ihre Sorgen heute dem Universum.

Sonntag - 17. Mai 2026

Mond nimmt zu

Stier

Den Hals vor Sonnenbrand schützen. Die Mandeln sagen einem oft, was wir nicht vertragen. Allergiker sollten auf Milchprodukte verzichten.