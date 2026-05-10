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Das sollten Sie in der Woche vom 11. Mai bis 17. Mai laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 20

Das sollten Sie in der Woche vom 11. Mai bis 17. Mai laut Mondkalender tun

10.05.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 11.05. - 17.05.

Montag - 11. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Ein guter Tag zum Fasten. Nach den letzten Naschereien möglichst nur noch Obst und Gemüse essen. Barfußgehen aktiviert den gesamten Körperfluss.

Lesen Sie auch

Dienstag - 12. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Alkohol, Zigaretten und Medikamente wirken an Fische stärker. Bequeme Schuhe sind an Fischetagen von Vorteil.

Mittwoch - 13. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Heute Blumenkästen, Kübelpflanzen und Topfpflanzen gießen. Bis Samstag stehen die Chancen zum Entschlacken gut. Heute keine Süßigkeiten, Kopfwehgefahr!

Donnerstag - 14. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Langes Ausschlafen ist nicht immer optimal. Das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen und verursacht sogar oftmals Depressionen.

Freitag - 15. Mai 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Keine Schokolade, wenn Sie zu Migräne neigen. Kopfmassagen zeigen eine belebende Wirkung. Weiß und Grün unterstützen den Tag.

Samstag - 16. Mai 2026

  • Neumond
  • Stier

An Neumond fällt es leichter, alles loszulassen. Atmen Sie tief ein und aus und überlassen Sie Ihre Sorgen heute dem Universum.

Sonntag - 17. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Den Hals vor Sonnenbrand schützen. Die Mandeln sagen einem oft, was wir nicht vertragen. Allergiker sollten auf Milchprodukte verzichten.

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