Wetten, Sie liegen falsch? HIER liegt der längste Strand Europas

Wenn man an weitläufige Strände denkt, dann kommen einem oft die Traumstrände in Spanien oder Italien in den Sinn. Doch der längste Strand Europas liegt ganz woanders und Sie haben wahrscheinlich noch nie von ihm gehört.

Vergessen Sie alles, was Sie über Europas Küsten zu wissen glaubten. Während wir bei 'endlosen Stränden' sofort an das Mittelmeer denken, liegt der längste Strand Europas ganz woanders. Der Strand ist so lang, dass er sich gleich über zwei Länder erstreckt und man seinen Anfang und sein Ende kaum in einem einzigen Urlaub erkunden kann. Trotzdem haben die meisten noch nie davon gehört.

Überraschend: Das ist der längste Strand Europas

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Lüften wir das Geheimnis: Der längste Strand Europas ist die Kurische Nehrung. Dieses atemberaubende Naturwunder liegt im Nordosten Europas und misst unglaubliche 98 Kilometer. Davon gehören 52 Kilometer zu Litauen und 46 Kilometer zur russischen Exklave Kaliningrad. Zum Vergleich: Das ist länger als die gesamte Küstenlinie mancher kleiner Inselstaaten.

Malerische Landschaft

Was die Kurische Nehrung so spektakulär macht, ist nicht nur ihre schiere Länge, sondern ihre Landschaft. Der Strand und die dahinterliegende Landzunge bestehen fast ausschließlich aus gigantischen Wanderdünen. Diese Sandberge, die stetig vom Wind geformt werden, haben der Halbinsel den ehrfürchtigen Beinamen „Sahara der Ostsee“ eingebracht.

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Wer hier steht und den Blick über den feinen Quarzsand bis zum fernen Horizont schweifen lässt, fühlt sich in eine völlig andere Welt versetzt. Große Teile davon stehen unter Naturschutz und wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Warum Sie diesen Strand besuchen müssen

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Freiheit statt Handtuch-Krieg

Vergessen Sie überfüllte Liegestuhl-Reihen und den Kampf um den besten Platz am Wasser. Auf 98 Kilometern findet wirklich jeder sein ganz privates Stück vom Paradies. Hier können Sie stundenlang laufen, oft ohne einer Menschenseele zu begegnen.

Paradies für Bernsteinsucher

Nach stürmischen Tagen ist die Ostseeküste der Kurischen Nehrung ein Hotspot für Bernsteinsucher. Mit etwas Glück nehmen Sie Ihr eigenes, Millionen Jahre altes Souvenir mit nach Hause.

Malerische Kultur und Natur

Neben dem Strand locken verwunschene Kiefernwälder und idyllische Fischerdörfer wie Nida (Nidden). Schon berühmte Künstler und Schriftsteller wie Thomas Mann ließen sich von der Ruhe und dem magischen Licht dieses Ortes verzaubern.