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Dieser italienische Urlaubsort ist JETZT schon komplett überfüllt
© Getty Images

Achtung!

Dieser italienische Urlaubsort ist JETZT schon komplett überfüllt

07.05.26, 09:56
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Eigentlich startet die Urlaubssaison gerade erst, doch in diesem beliebten italienischen Ort herrscht jetzt schon Ausnahmezustand. Videos der Touristenmassen gehen derzeit viral. 

Eigentlich hat die Urlaubssaison gerade erst begonnen, doch auf Social Media wirkt es bereits so, als hätte Positano den absoluten Tourismus-Kollaps erreicht. Videos auf TikTok, Instagram und Facebook zeigen derzeit riesige Menschenmassen, die sich durch die engen Gassen des berühmten Küstenortes schieben.

Die Bilder aus Positano gehen viral

Besonders ein Video des italienischen Portals „Agrotoday“ sorgt aktuell für Aufsehen. Darauf zu sehen: Tourist:innen, die sich dicht gedrängt durch die schmalen Gassen bewegen. Teilweise geht kaum noch etwas vor oder zurück. Und genau das sorgt inzwischen nicht nur online für Diskussionen, sondern auch vor Ort für Frust.

  

Vor allem Einheimische und Hotelbesitzer schlagen Alarm. Ein Hotelier beschreibt die Situation gegenüber dem britischen „Telegraph“ als „totales Chaos“, sobald die engen Straßen blockiert sind. Viele Besucher würden zwar kommen, laut Kritikern aber vergleichsweise wenig Geld ausgeben. Auch Anwohner zeigen sich zunehmend genervt. Einige berichten sogar, dass sie sich an besonders schlimmen Tagen kaum noch aus ihren Häusern trauen. 

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Kreuzfahrttourismus verschärft das Problem

Dieser italienische Urlaubsort ist JETZT schon komplett überfüllt
© Getty Images

Ein großer Teil der Besucher kommt mittlerweile über Kreuzfahrtschiffe. Von Neapel oder Salerno aus werden Tagesausflüge nach Positano angeboten, oft gleichzeitig und in riesigen Gruppen. Das Problem des sogenannten „Overtourism“ beschäftigt die gesamte Amalfiküste schon seit Jahren. Doch jetzt scheint die Situation endgültig zu eskalieren. 

Mittlerweile warnen sogar bekannte Reiseportale und Reiseführer vor einem Urlaub an der Amalfiküste während der Hauptsaison. Die Kritik: überfüllte Straßen, extreme Preise und kaum noch authentisches Italien-Feeling. Denn:

  • Hotels in Positano kosten oft mehrere hundert Euro pro Nacht
  • Restaurants verlangen teils enorme Preise
  • selbst Gepäckträger kassieren für wenige Treppenstufen hohe Summen

Kurz gesagt: Traumkulisse trifft mittlerweile oft auf Massentourismus pur. 

Die Alternative heißt Praiano

Wer trotzdem die Amalfiküste erleben möchte, aber ohne Dauer-Stau in den Gassen, sollte sich laut Reiseportalen eher Praiano ansehen. Der kleinere Ort gilt als deutlich entspannter, ruhiger und weniger überlaufen, bietet aber trotzdem genau diese berühmte Amalfi-Kulisse mit bunten Häusern, Meerblick und italienischem Sommergefühl.

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