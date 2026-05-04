12 Stunden vermisst: Besoffener Lenker nach Unfall schlafend entdeckt

Seine Ehefrau hatte zuerst mit Freunden nach dem Mann gesucht, bevor sie Alarm schlug.

OÖ. Kuriose Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag bei Strohheim ab. Dort war ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding auf der Gemeindestraße von Waizenkirchen Richtung Stroheim unterwegs, als sein Auto frontal in einen Baum prallte.

Andere Lenker, die zufälligerweise den Fahrer kannten, bemerkten den Unfall gegen 3 Uhr morgens. Da der 46-Jährige vor Ort nicht auffindbar war, verständigten die Zeugen dessen Ehegattin (40), welche zur Unfallstelle fuhr und den Pkw wegstellte.

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Ehefrau suchte mit Freunden nach ihrem Mann

Bis etwa 10 Uhr suchte sie mit Hilfe von Freunden nach ihrem verschwundenen Mann. Da sie ihn aber nicht finden konnten schlug die 40-Jährige Alarm. Bei der Suchaktion waren insgesamt 140 Personen im Einsatz. Gegen 13.15 Uhr, also fast 12 Stunden später, konnte der Mann von einem Beamten liegend in einem weiteren Auto an seiner Wohnadresse aufgefunden werden.

Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter Alkotest ergab bei dem 46-Jährigen noch immer einen Wert von 0,62 Promille. Anzeige wurde erstattet.