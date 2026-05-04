Oagossn Falkenstein ist "Schönste erlebbare Kellergasse im Weinviertel 2026“

Es ist entschieden – und das Ergebnis lässt aufhorchen: Die Oagossn in Falkenstein ist die "Schönste erlebbare Kellergasse im Weinviertel 2026". Falkensteins Oagossn überzeugt mit dem historischen Ensemble, der lebendigen Kellerkultur und dem starken touristischen Gesamterlebnis.

Die begehrte Auszeichnung wurde am 29. April in Poysdorf feierlich vergeben. Und - ta-ta-ta-ta! Trommelwirbel! -: die Oagossn in Falkenstein sind der Gewinner.

65 Presshäuser – ein Wahnsinnserlebnis

© Weinviertel Tourismus

Die Falkensteiner Kellergasse ist ein echtes Schmuckstück: Zwei gegenüberliegende Kellerzeilen, 65 Presshäuser, offene Kellertüren, Heurigenambiente und jede Menge Kultur. Dazu kommen Schaukeller, Selbstbedienungskeller und Rastplätze ebenso wie wöchentliche Kellergassenführungen, bei denen Gäste tief in die Geschichte und die G’schichtln der Falkensteiner Keller- und Weinbautradition eintauchen können. Es ist eine der größten Kellergassen des Weinviertels – und jetzt auch offiziell die schönste!

Die Jury war begeistert

Das Gesamtpaket der Oagossn Falkenstein hat die Fachjury restlos überzeugt. Bewertet wurden Architektur, Wissensvermittlung und touristische Angebote. Falkenstein gewann in allen Bereichen.

LH-Stv. Pernkopf schwärmt

© Weinviertel Tourismus

"Die Kellergassen sind gebaute Identität des Weinviertels – es gibt sie in dieser Form nur in Niederösterreich", so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bei der Verleihung in feierlichem Rahmen im Reichensteinhof in Poysdorf unter dem Ehrenschutz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Bürgermeister Christoph Schüller nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen. „Besonders hervorzuheben ist auch das langfristige Engagement der Marktgemeinde Falkenstein. In den vergangenen Jahren setzte man immer wieder neue Impulse für Erhaltung, Belebung und Inszenierung. Ein LEADER-Projekt zur Schutzzone und baulichen Weiterentwicklung der Oagossn sichert das charakteristische Erscheinungsbild der Kellergasse langfristig ab und schafft zugleich die Grundlage für behutsame neue Nutzungen und weitere Sanierungen“, unterstreicht Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH. Tipp: Wer das Weinviertel von seiner schönsten Seite erleben will – Falkenstein ist jetzt ein Muss!