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London

Messer-Attacke auf jüdische Männer – Opfer schwer verletzt

29.04.26, 14:15
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Schock in London: In einem jüdisch geprägten Viertel kommt es zu einer brutalen Messerattacke. Zwei Männer werden schwer verletzt, die Polizei greift ein. 

Im Nordwesten der britischen Hauptstadt, im Stadtteil Golders Green, griff ein Mann am Mittwoch mehrere Passanten mit einem Messer an. Zwei jüdische Männer wurden dabei niedergestochen und mussten mit schweren Verletzungen behandelt werden. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. 

Politik spricht von „beunruhigendem Vorfall“

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer äußerte sich bereits zu dem Angriff und sprach von einem „zutiefst beunruhigenden Vorfall“. „Wir alle müssen alles erdenklich Mögliche tun, um diese Untersuchung zu unterstützen und unsere Entschlossenheit im Umgang mit solchen Straftaten klar zum Ausdruck bringen. Es gab in letzter Zeit viel zu viele davon.“ Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Attacken auf jüdische Einrichtungen in London ein. Erst vor wenigen Wochen kam es zu Brandanschlägen und weiteren Übergriffen. Die Sorge wächst: Für viele ist klar, dass die Lage für jüdische Gemeinden in Europa zunehmend angespannter wird.

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